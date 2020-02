Goldrake: nuovo fumetto dalla Francia

Uno degli annunci più eccitanti di Angoulême 2020 è anche la riprova che il mito di Go Nagai non finirà ancora per molto tempo. Conosciuto con il titolo “Progetto G”, le edizioni Kana hanno appena svelato questo nuovo fumetto. In formato BD, che uscirà tra pochi mesi nella collezione “Kana Classic”. E sarà dedicato al celebre Goldrake (conosciuto in Francia con il nome di Goldorak).

Il ritorno di Goldrake

Se Denis Bajram e Xavier Dorison collaboreranno per la sceneggiatura. Saranno invece Brice Cossu e Alexis Sentenac a riportare in vita Actarus e il suo robot (con Yoann Guillo responsabile della colorazione).

Ritorno al passato

UFO Robot Goldrake, nota in italiano anche come Atlas UFO Robot, è un anime televisivo di genere mecha. Prodotto dalla Toei Animation dal 1975 al 1977. Basato sull’omonimo manga del sensei Gō Nagai. In Italia l’anime ebbe notevole successo di pubblico. Tanto che può essere considerato uno dei primi anime che decretarono la nascita del fenomeno che conoscemmo negli anni seguenti.

Chi è Goldrake

