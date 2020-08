Il ritorno di Legs

Sergio Bonelli Editore ha diffuso alcune pagine in anteprima di Le storie 96, albo che vede il ritorno da protagonista di Legs Weaver, il personaggio creato nel 1991 da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna come comprimario dei fumetti di Nathan Never.

Le storie di Legs

La collana Le storie ospiterà tre nuovi racconti di Legs Weaver. Questa prima avventura, intitolata Ellissi, è sceneggiata da Michele Medda e Mirko Perniola (Nathan Never, Zagor), per i disegni di un nutrito gruppo di autori: Francesca Palomba, Michela Da Sacco, Mariano De Biase, Maurizio Gradin, Mario Jannì.

Di seguito, la sinossi del primo albo e le tavole in anteprima:

Janet Blaise, per lungo tempo compagna di vita e di lavoro dell’agente speciale Legs Weaver, è stata uccisa. Da chi? E perché? Ricostruire gli eventi sarà per Legs un percorso lungo e faticoso, che la costringerà a ripensare a gran parte della propria esistenza, alla ricerca di una verità nascosta…