La grande mostra di Tex arriva a Salerno!

Dal 18 settembre al 18 ottobre, La grande mostra di Tex è in esposizione presso Palazzo Fruscione a Salerno. Una nuova occasione per ripercorrere settant’anni di storia del ranger bonelliano, dopo le tappe di Milano, Roma e Siena.

La grande mostra quando

Si apre il 18 settembre, al Palazzo Fruscione di Salerno, la nuova tappa della mostra Tex. 70 anni di un mito (18 settembre-18 ottobre 2020), nell’ambito del programma “COMICON Extra”, realizzato grazie al sostegno della Regione Campania. L’esposizione è curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, in collaborazione con la redazione di Sergio Bonelli Editore e COMICON.

La storia

La mostra racconta la storia della fortuna editoriale del personaggio Tex Willer che, grazie al suo profondo senso di giustizia e alla sua generosità, è riuscito, dal 1948 a oggi, a entrare nelle abitudini di lettura degli italiani e diventare un vero e proprio fenomeno di costume. Era il 30 settembre 1948, infatti, quando nelle edicole italiane usciva il primo numero di Tex. Personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini. Destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale.

Le tappe della grande mostra

Dopo la tappa inaugurale di Milano e quelle successive di Roma e Siena, il più importante omaggio mai dedicato ad Aquila della Notte arriva ora a Salerno. Per raccontare la sua straordinaria vicenda editoriale attraverso disegni, fotografie, materiali rari e talvolta inediti, nonché installazioni create appositamente per l’evento. Nella mostra, i visitatori potranno ammirare, tra i tanti documenti, la prima vignetta di Tex in più lingue. Il ritratto di Gianluigi Bonelli e famiglia realizzato da Ferdinando Tacconi, le fotografie di Aurelio Galleppini e la macchina da scrivere di Gianluigi Bonelli. L’Universal 200 decorata dallo stesso Bonelli e conservata nella sala riunioni della Casa editrice, con la quale sono state create molte delle storie di Tex. Saranno inoltre esposte le prime pagine di alcuni quotidiani che consentiranno, inoltre, di ripercorrere settant’anni di storia italiana. Una sorta di parallelo tra le avventure del coraggioso Ranger e le vicende del nostro Paese.

Il bookshop

Nel bookshop della mostra potrete trovare il catalogo Tex. 70 anni di un Mito. Pubblicato dallaBonelli editore con introduzione di Davide Bonelli. Testi di Gianni Bono, Graziano Frediani, Luca Boschi e Luca Barbieri. Ricco di materiali rari, disegni e testi che approfondiscono le vicende di Tex Willer e della sua vasta storia editoriale.