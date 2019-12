Luca Parmitano incontra Nathan Never

Nathan Never: Stazione Spaziale Internazionale (22 x 30 cm, C, 144 pp., col., 19,00 Euro), è stato uno dei titoli di Sergio Bonelli Editore più attesi. Il progetto è infatti nato dalla collaborazione tra la casa editrice milanese con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’European Space Agency (ESA). E nella storia scritta da Bepi Vigna. Disegnata da Sergio Giardo (autore anche della copertina) e colorata da Romina Denti. Andrà in scena un team-up tra l’Agente Speciale Alfa e l’astronauta Luca Parmitano.

Il racconto con Luca Parmitano

Il racconto vedrà Nathan catapultato nel passato – ovvero il nostro presente – e ospite a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Dove incontrerà Parmitano, attualmente in orbita proprio intorno alla Terra.

La realtà di Luca

L’astronauta è infatti decollato lo scorso 20 luglio dal Cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, per prendere il comando della missione scientifica Beyond. Questa durerà sei mesi, durante i quali saranno effettuati più di cinquanta esperimenti, da test fisiologici a prove di telerobotica, biologia e altro ancora. In uno di questi sarà simulato il controllo da remoto di un rover.

Ossia uno speciale veicolo adibito al trasporto di persone o cose, che si muoverà nei paesaggi esotici dell’isola spagnola di Lanzarote. Il controllo da remoto è di fondamentale importanza per una futura colonizzazione della Luna e per uno sbarco su Marte. Giardo, di cui vi mostriamo in anteprima alcune delle tavole realizzate per l’albo, ha dichiarato quanto segue a proposito della trama.

“L’incontro con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale porta Nathan Never a toccare con mano un pezzo di quel passato. Cui ha sempre guardato con grande curiosità e rispetto. E’ un modo per avvicinare i più giovani al mondo ancora inesplorato dello Spazio”