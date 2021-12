Nathan Never incontra la Justice League

A partire da sabato ieri trovate sugli scaffali di tutte le fumetterie, del Bonelli Store e su quelli virtuali del sito “Doppio universo“, il numero zero del fantastico team-up che vede Nathan Never e l’Agenzia Alfa combattere i Tecnodroidi fianco a fianco della Justice League!

L’albo





L’albo, scritto da Michele Medda, Bepi Vigna e Adriano Barone per i disegni di Sergio Giardo, è stampato in due edizioni variant, la Alfa Cover e la Justice Cover, che quando affiancate vedono la splendida copertina di Michele Rubini comporre un unico disegno.

Per iniziare

Per cominciare a mettervi sulla giusta lunghezza d’onda per leggere “Doppio universo”, ecco un estratto dell’introduzione di Adriano Barone. Oltre alle 24 tavole di fumetto, alcune delle quali potete ammirare nella gallery qui sotto, nell’albo trovate anche tanti altri contenuti editoriali perfetti per scoprire l’Agente speciale Alfa e “i più grandi eroi della Terra”. Cosa aspettate?

30 anni di onorata carriera





Chissà se al suo esordio in edicola Nathan Never si sarebbe immaginato, dopo 30 anni di onorata carriera, di incontrare la Justice League, i più grandi eroi della Terra! Nathan non è nuovo a personaggi dai poteri e dall’aspetto non convenzionale. Sicuramente conoscere un alieno in grado di volare, un giustiziere mascherato da pipistrello, una principessa amazzone, un essere metà umano e metà atlantideo, un poliziotto spaziale dotato di un anello in grado di materializzare i suoi pensieri, un uomo in grado di correre alla velocità della luce (e oltre) e un essere metà uomo e metà macchina non dovrebbe essere così straordinario, per lui…ma questa volta non si tratta di nemici. Si tratta di eroi. Soprattutto, si tratta di SUPEReroi!