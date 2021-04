Sergio Bonelli Editore: annunciata una mostra celebrativa degli 80 anni per l’autunno 2021

Davide Bonelli negli editoriali di apertura dei mensili della Sergio Bonelli Editore attualmente in edicola, è tornato a rivolgersi ai lettori con un messaggio di saluto e di celebrazione degli 80 Anni di quella che rimane, ancora oggi, una delle società editrici di fumetti più importanti del nostro paese.

La mostra

Fra le varie iniziative dedicate alla celebrazione di questo anniversario, dalla pubblicazione di alcuni importanti volumi dedicati agli Anni D’Oro del gruppo, il lancio di una serie di medaglie celebrative dedicate agli Eroi Bonelli, il restyling del sito ufficiale, ha annunciato una grande mostra dedicata da svolgersi nel prossimo autunno. Il direttore della SBE non ha svelato alcun dettaglio della mostra, in particolare non ha chiarito la location dell’evento (indiziata numero uno è ovviamente Lucca Comics 2021, magari in quel “Museo del Fumetto di Lucca” la cui organizzazione, forse, si sta sbloccando ) né particolari su come visitarla (probabilmente in considerazione delle novità sulla situazione della Pandemia che potrebbero arrivare – no che ARRIVERANNO CERTAMENTE – nei prossimi mesi, per gli eventi culturali, e per la vita di tutti noi, andando avanti nella campagna vaccinale in corso). Ha comunque assicurato che l’organizzazione della mostra è in corso. Considerando gli interessanti risultati di alcune mostre svoltesi negli ultimi anni attendiamo con grande interesse i futuri annunci della società di Via Borromeo.

Nessun accenno all’aumento

Davide Bonelli non ha evitato di accennare al recente aumento di prezzi di alcune testate, ed ha concluso riconfermando l’impegno a continuare nella strada intrapresa da suo nonno, Gianluigi, portata avanti con grande spirito imprenditoriale ed amore per i fumetti da sua nonna, Tea, e da suo padre Sergio Bonelli.

Di seguito la nota

E ricordiamo – come d’altronde fa lo stesso Davide Bonelli – che quest’anno cade anche il 60° Anniversario dello Spirito Con la Scure ed Il 30° Anniversario di Nathan Never.