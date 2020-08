Sergio Bonelli Editore non ci sarà

Sergio Bonelli Editore ha annunciato che, per tutto il 2020, non parteciperà in modo diretto a fiere e altre manifestazioni fumettistiche. Non essendoci al momento la possibilità di farlo rispettando la sicurezza di impiegati e collaboratori. Tra gli eventi che la casa editrice salterà ci sarà dunque anche Lucca Comics & Games. Che si svolgerà dal 29 ottobre al 1 novembre, anche se in modalità non ancora del tutto chiare.

Il comunicato della Sergio Bonelli Editore

Di seguito, il comunicato completo della casa editrice:

Cari Amici,



stiamo vivendo un periodo storico davvero particolare. Con il Paese e il Mondo intero impegnati contro un nemico invisibile, subdolo e micidiale qual è il virus Covid-19.



È questa un’annata nefasta. Abbiamo tutti imparato cosa vuol dire restare bloccati per mesi tra le mura domestiche. Non poter incontrare e abbracciare amici e parenti, aver la paura di esser contagiati e di ammalarsi repentinamente. Purtroppo lo stato di emergenza continua. E auspichiamo tutti l’arrivo di un vaccino che ci possa mettere al riparo dalla paura. Continuando nel frattempo a rispettare le disposizioni sanitarie relative alla prevenzione.



La sicurezza per la Sergio Bonelli Editore

Qui in SBE ci siamo chiesti molte volte quale debba essere il nostro ruolo in questo contesto. E ci siamo impegnati a fondo per continuare a realizzare e diffondere i nostri fumetti regolarmente. Nella convinzione che ciò sia la testimonianza migliore per una qualche “normalità”. E nella speranza di riuscire a portare un sorriso o anche solo un attimo di spensieratezza a tutti Voi.



La sicurezza nostra e dei nostri collaboratori è il primo obiettivo che abbiamo sempre cercato di perseguire. E proprio per questo abbiamo deciso che per tutto il 2020 non parteciperemo direttamente ad alcuna Fiera del fumetto o manifestazione similare.



Incontrarci deve essere un momento di gioia e di serenità, e non ci sono le condizioni ora per poterlo fare.



L’augurio

L’augurio è di tornare a stare insieme e a parlare di fumetti e della nostra passione già in primavera del 2021. E state certi che stiamo già lavorando per costruire per l’anno che verrà degli eventi memorabili. Così da festeggiare come meritano tre compleanni d’eccezione. I 30 anni di Nathan Never, i 60 di Zagor e gli 80 incredibili anni della nostra Casa Editrice.



Ci tenevamo a raccontarvelo direttamente, senza troppi giri di parole.



In un anno come questo 2020, in cui sono state cancellate tutte le manifestazioni nazionali e internazionali più importanti. Dalle Olimpiadi al Campionato Europeo di Calcio. Dai mega-concerti negli stadi alle sagre di Paese. Ci sembra giusto fare un passo indietro e pensare soprattutto alla sicurezza e alla salute di tutti noi e di tutti Voi.



Con tutto l’affetto e il desiderio di poterci ritrovare l’anno prossimo,



Sergio Bonelli Editore SpA