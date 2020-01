È arrivato il momento di scoprire l’anno che verrà per gli Eroi della Casa editrice Bonelli. Ad aprire le danze non poteva che essere il ranger più amato della nona arte. L’inesorabile, è proprio il caso di dirlo, Tex 2020

Tex 2020 cavalca ancora coi suoi pards

Sempre più classico e sempre più giovane. L’eroe western più letto e venduto del mondo (e di tutti i tempi) cavalca in edicola su ben due serie mensili! In quella regolare, che è giunta ormai nientemeno che all’ottavo centinaio, Tex ha al suo fianco gli impareggiabili pards Kit Carson, Tiger Jack e il figlio Kit. Insieme stanno per affrontare la rinnovata minaccia dei predoni Netdahe e per consegnare finalmente alla giustizia il malvagio colonnello Atwood! Sulla pista del penitenziario di Dryfork daranno la caccia a un gruppo di pericolosissimi evasi. Lungo un fiume irto di pericoli, in compagnia di Gros-Jean, cercheranno di portare a buon fine il viaggio inaugurale del battello a pale “Belle Star”. Faranno una delle loro rare, ma sempre emozionanti trasferte fuori degli Stati Uniti, stavolta nel selvaggio Guatemala!

Il Tex 2020 formato Texone

A tutto questo aggiungete l’atteso arrivo in edicola (in febbraio) del sensazionale Texone di Claudio Villa, di un Magazine con Pat Mac Ryan ospite in solitaria, di un Maxi con Tiger Jack protagonista e, addirittura, di un secondo Maxi che vede il sensazionale ritorno, dopo cinquant’anni, di un esplosivo terzetto di eroi di G. L. Bonelli: i fratelli Black, Sam e Kid Bill, che incroceranno per la prima volta la pista dei nostri quattro pards, in un’avventura con Cochise e suo figlio Tahzay! E non dimentichiamo il secondo Texone dell’anno, quello estivo, una storia densa di ombre, misteri e oscure divinità, magistralmente disegnata da Massimo Carnevale!

Il giovane Tex

Anche nella serie dedicata alla sua giovinezza, il ventenne fuorilegge Tex Willer non sarà del tutto solitario… Oltre al ritorno al suo fianco di Cochise e Jimmy Jones, nelle avventure comparirà infatti nientemeno che il suo futuro pard Kit Carson! Il trentenne ranger, ancora con i capelli e pizzetto nerissimi, sarà impegnato nel Sudovest in compagnia di Dan Bannion e Arkansas Joe. Mentre Tex 2020 caricherà le colt per lo scontro finale con John Coffin! Inoltre il nostro giovane bandito, in fuga dalla giustizia, parteciperà in Florida alla guerra contro i Seminoles. Tra le soprese di Tex 2020 avremo un’avventura tutta dedicata a suo fratello Sam Willer!