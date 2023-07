Tex. Per l’onore del Texas, Maurizio Dotti e Mauro Boselli, 2023

Luca Barbieri, nelle note redazionali, ricostruisce il contesto storico che fa da sfondo all’avventura disegnata. È un pezzo di storia americana scarsamente nota, mi ha fatto pensare a ciò che accadde agli immigrati giapponesi negli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale. L’avventura a fumetti comincia con una cerimonia pubblica, alla “memoria degli uomini che morirono per difendere la libertà e l’onore del Texas”; sono presenti Kit Carson, Kit e Tex Willer. In passato, Tex aveva conosciuto una delle vittime oggetto di quell’omaggio, il suo grande amico Konrad Bock. “Lealtà all’Unione”, in tedesco, sta scritto sul monumento. Sovrapponendosi al lettore, Kit Willer chiede di conoscere questa storia, Tex e Carson si alternano a raccontarla.

Inizia Carson

Per primo, Carson ricorda di essere stato “buon amico” dell’ex governatore Sam Houston. La versione grafica di Carson è il punto di forza di questo albo, che si sviluppa con le classiche 4, 5 o 6 vignette per ognuna delle 224 tavole. Carson e Willer si conoscevano solo di fama, le loro strade rischiarono di incrociarsi a Shiloh, Tennessee, nell’aprile 1862, in una delle più sanguinose battaglie della Guerra Civile, che Dotti sintetizza con una serie di immagini spettrali. All’epoca maggiore dei Texas Rangers, non volendo arruolarsi nell’esercito, il giovane Carson salvò la vita al figlio di Sam Houston e lo riportò a casa. Poi accettò l’incarico (“informale”, ai limiti del tradimento della causa texana) che l’anziano eroe dell’indipendenza dal Messico gli chiese di concretizzare: mettere in salvo la comunità tedesca che viveva in Texas, manifestando simpatie unioniste. Occorreva organizzare un temporaneo esodo in Messico.

In perfetto equilibrio

Tutta la storia orchestrata da Boselli insegue un impossibile equilibrismo. Certo, le ragioni dell’Unione non vengono messe in discussione, ma fra chi combatte per il Sud vi sono anche ottime persone. Certo, abolire la schiavitù è un obiettivo epocale, ma molti sudisti erano animati da un sincero spirito identitario. Gli stessi Kit Carson e Tex Willer (qui insieme al vecchio amico “Damned” Dick, calvo e coi baffoni) cercano di evitare i conflitti a fuoco fra americani. Inoltre, la Guerra Civile, offre continui pretesti per vendette personali, lungamente covate, e di “fanatici” ce ne sono su entrambe le sponde. Emblematica la vignetta (tavola 80) in cui Carson risponde alla richiesta di un ufficiale sudista, che gli chiede a chi è fedele. Più avanti, puntando la pistola su due sudisti, Tex pronuncia questa frase: “Ho fatto una promessa a me stesso all’inizio di questa assurda guerra… Non spargere invano il sangue di altri americani”.

Il turno di Tex

Quando è il turno di Tex nel proseguire il racconto, lo troviamo nel ruolo di scout per i Nordisti. Scopriamo che aveva conosciuto Abramo Lincoln quando era solo un candidato al Senato, e Tex era ancora ricercato dalla legge. In quel passato, Tex aveva conosciuto una giovane donna, Kitty Warren (o Kate Warne), con una notevole propensione per i travestimenti e lo spionaggio. Ora Kitty lavora per l’agenzia fondata da Allan Pinkerton e porta un messaggio di Lincoln: il presidente vuole capire se la comunità tedesca del Texas può costituire una quinta colonna dietro le linee nemiche.

Se si scava nel passato

“Kate ha mille risorse”, dice Tex a Dick; “Quella ragazza è dannatamente in gamba”, sarà la replica, dopo aver assistito alle scaltre e coraggiose mosse di questa sorta di Mata Hari. Gli obiettivi di Carson e Willer, dunque, erano ben diversi, seppure mitigati dallo stesso impulso umanitario. Ma ai danni di coloni tedeschi erano già iniziate le azioni criminali di bande di vigilantes incappucciati; Carson rischia la vita in un agguato organizzato da fanatici sudisti. Solo nella tavola 155 (pagina 172) le strade di Tex e Carson si incrociano. Restano insieme per quattro tavole. Tutti gli sforzi di Tex e Dick, Carson e Kitty riescono a produrre solo un successo parziale. Una colonna di tedeschi, il 10 agosto 1862, fu circondata e attaccata non lontano dal fiume Neuces, lasciando sul terreno decine di morti. Alcuni vennero impiccati, nonostante fossero prigionieri di guerra. Il resto del giudizio alla vostra lettura…..