Zagor e Tex, lo storico incontro tra i due eroi del fumetto italiano comincia con una scazzottata

Non si erano mai incrociati, e la circostanza, per le migliaia di fedelissimi che ogni mese divorano le loro avventure, suonava davvero curiosa visto che tanto l’uno quanto l’altro sono le icone fumettare del western all’italiana. Ovvero Tex Willer, ranger del Texas e capo della tribù dei Navajo, e Zagor, pure lui amico degli indiani e pure lui per nulla propenso a sopportare le ingiustizie, soprattutto se commesse ai danni dei più deboli. Ma il prossimo 3 dicembre l’appuntamento davanti all’edicola sarà imperdibile: «Aquila della notte» e lo «Spirito con la scure» — così come li chiamano i loro amici nativi americani — si ritroveranno assieme in un albo speciale.

Il team up inizia a cazzotti

Saranno 128 pagine attese «sin dagli anni Sessanta, quando i lettori si dividevano tra partigiani «texiani», che preferivano un West classico, e «zagoriani» che apprezzavano storie più all’insegna della fantasia» riflette Mauro Boselli, 68 anni, curatore delle storie del ranger e chiamato a sceneggiare «Bandera!», il titolo dato all’albo. Inevitabile che l’incontro tra i due maggiori protagonisti del fumetto nostrano — la prima «striscia» di Tex risale al 1948 mentre Zagor apparve nel 1961 — sia anche quello, indiretto, tra i loro creatori. Vale a dire Gianluigi Bonelli, narratore dal passo salgariano «che diede al ranger — è ancora il ricordo di Boselli, cresciuto alla sua scuola — il suo carattere diretto, brusco». E poi l’altro, suo figlio Sergio, giramondo innamorato del jazz e del Brasile, che fece di Patrick Wilding, il vero nome di Zagor, «un uomo che coltivava il dubbio, pieno di incertezze».

I puristi

I puristi del fumetto chiamano questo genere di incontri con il termine inglese di «team-up»: vale a dire un albo in cui i protagonisti di serie differenti si ritrovano assieme. Lottando contro i cattivi e i male. Eventi epocali, unici, con scarse possibilità di bis per rendere spasmodica l’attesa. Il più celebre risale al 1976 e vide assieme Superman e l’Uomo Ragno. Le rispettive, e assai rivali, case editrici (Dc e Marvel) promossero su radio e tv quell’incontro — attorno al quale lavorarono i migliori autori — definendolo la «battaglia del secolo» perché sin dalle prime tavole i due supereroi in calzamaglia presero ad azzuffarsi prima di divenire alleati. Più o meno ciò che faranno Zagor e Tex. Il primo, in una delle tavole viste in anteprima sui social della Sergio Bonelli Editore, lo si vede rifilare un terrificante sganassone a un giovanissimo «Aquila della notte» che, incassato il «diretto», lo guarda beffardo, chissà perché. Boselli ci sorride su, lasciando un alone di mistero attorno alle ragioni della scazzottata: «Bisogna contestualizzare, non sappiamo cosa sia successo prima e cosa succederà dopo…».

La storia

Poi lo sceneggiatore svela che «sarà una storia molto realistica, ambientata nel Texas, con ranger e comanche, canaglie rinnegate e capi indiani leggendari». Ma come è stato possibile incrociare il mondo fantastico di Zagor che nella sua Darkwood, luogo imprecisato nel Nord-Est degli Usa, ha affrontato addirittura vampiri e alieni, con quello minuziosamente aderente alla realtà, a metà tra John Ford e Sergio Leone, in cui vive Tex? Boselli li ha mescolati equilibrando un’avventura «ambientata nel 1859, a ridosso della guerra di Secessione. Il ranger — «nato» nel 1838, ndr — è uno scavezzacollo che deve ancora maturare mentre Zagor è un saggio signore che sta veleggiando verso la cinquantina». Ma il bis del team-up di cui già si favoleggia? Nei cassetti di Boselli è appuntata un’idea che vede uno Zagor molto molto invecchiato ritrovare un vigoroso Tex, stavolta adulto: «Una situazione crepuscolare, moderna». I lettori aspetteranno, senza fretta.