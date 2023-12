Il Premio Argav 2023 al Professor Mario Poppi

“Per l’amore profondo verso i territori di nascita e di vita e per la sincera empatia dimostrata con le sue genti in tanti anni di studi e narrazione; per la ricchezza e la valenza del lavoro di ricerca e di divulgazione”. Queste le motivazioni alla base dell’assegnazione del Premio Argav 2023 al prof. Mario Poppi, riconoscimento attribuito annualmente dal direttivo del sodalizio Veneto e Trentino di giornalisti che si occupano di agricoltura, ambiente ed agroalimentare, a personaggi e realtà che con la loro attività e il loro impegno hanno dato lustro al territorio veneto. In particolare il premio al prof. Poppi “ha voluto riconoscere – ha sottolineato il presidente Argav Fabrizio Stelluto – l’importanza della storia in genere e di quella locale in particolare come disciplina e come strumento imprescindibile di salvaguardia della memoria e fonte necessaria di ispirazione per il nostro agire nella società, nelle comunità, nelle professioni”.

Nel corso degli anni il riconoscimento è stato attribuito, tra gli altri, all’attore, Marco Paolini, alla scienziata, Ilaria Capua, al poeta, Bepi De Marzi, all’entomologo Paolo Fontana e, l’anno scorso, agli “Uomini e Donne della Bonifica”.

La cerimonia svoltasi in mattinata nello splendido salone affrescato del ristorante Villa Contarini a Monselice (PD), ha visto la partecipazione dei soci Argav col presidente Fabrizio Stelluto, di Matteo Guarda, socio Argav nonché vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto e della Sindaca del Comune di Monselice (Pd) Giorgia Bedin. L’incontro si è concluso con il tradizionale pranzo di Natale dei soci Argav.

Nato a Mira, si è laureato nel 1965 all’Università di Padova con una tesi sulla storiografia medievale del Quattrocento. Ha insegnato Materie letterarie nelle scuole di Mira, Monselice e Padova. Dal 1969 al 1974 ha tenuto esercitazioni di storia medievale agli studenti delle facoltà di Lettere e Magistero delle Università di Padova e di Verona. Dal 1974 al 1996 è stato preside degli Istituti superiori di istruzione di secondo grado di Padova I.T.F. “Pietro Scalcerle” (1974-1983), I.M. “Erminia Fuà Fusinato” (1983-1985) ed I.M. “Amedeo di Savoia duca d’Aosta” (1990-1996) e di seguito, fino all’anno 2000, del L.L.l.r. “Dante Alighieri”.

Per cinque anni (1985-1990) ha svolto attività presso l’IRSSAE del Veneto come esperto del Servizio Sperimentazione. In relazione alle sue attività di docente e di preside ha pubblicato numerosi articoli sulla didattica e sulle sperimentazioni scolastiche avviate e

funzionanti nel Veneto, nonché i seguenti lavori sulla storia di due istituzioni scolastiche padovane: L’Istituto magistrale statale “A. di Savoia duca d’Aosta” di Padova. e L’Istituto tecnico femminile “Pietro Scalcerle”.

È tra i membri fondatori della “Societas Veneta” per la storia religiosa, che ha sede presso l’abbazia di Santa Giustina di Padova, e a seguito di nomina da parte del vescovo di Padova è socio effettivo dell’Istituto per la storia ecclesiastica padovana, che ha sede in vescovado.