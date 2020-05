Spesa sospesa – emergenza covid 19

Riceviamo e pubblichiamo. Questa iniziativa la trovate pubblicizzata sul sito del Comune di Trebaseleghe e sulla pagina facebook del Comune, ma potete anche intervistare sul posto (il centro Emisfero, via Crosarona, sul confine tra Trebaseleghe e Scorzé, che ha dato la propria collaborazione) o contattare il segretario della Caritas di Trebaseleghe, sig. Achille Agujaro, a questo numero 3357424861.

Caritas e Azione cattolica

Il 29 e il 30 maggio potrete offrire un aiuto concreto a famiglie e persone del territorio grazie a questa iniziativa organizzata da Caritas in collaborazione con Protezione civile, Associazione alpini e Gruppo Giovani Azione Cattolica, con il patrocinio del Comune di Trebaseleghe. Troverete presso il centro commerciale Emisfero i volontari che raccoglieranno generi alimentari e beni di prima necessità.

Cosa donare

Ecco alcuni articoli che potrebbero essere acquistati e donati: riso (confezione sottovuoto), tonno (scatolame), olio, zucchero, farina 00, latte (lunga conservazione), fagioli in scatola, piselli in scatola, biscotti in sacchetti da 500/1000 gr, sale grosso e fino, caffè/ tè, passata di pomodoro /pomodori pelati, articoli per l’igiene personale, detersivi per piatti e bucato.

grazie per il vostro aiuto!

#spesasospesa #29e30maggio #caritas #comunetrebaseleghe #protezionecivile #associazionealpini #azionecattolica #volontariato #raccoltadisolidarietà