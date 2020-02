Ue-Vietnam: doppio colpo al riso

“Il Parlamento Ue ha dato il via libera alla ratifica dell’accordo di libero scambio tra l’Ue e il Vietnam. L’Ue ha bisogno di accordi commerciali che ne soddisfino il fabbisogno e l’approvvigionamento, ma è importante che le importazioni rispettino quegli standard etici e di sicurezza sociale e alimentare che le nostre aziende garantiscono ai consumatori. Altrimenti si favorisce la concorrenza sleale. Tutto questo non viene garantito dall’accordo con il Vietnam. Inoltre, con tale intesa, l’Europa sarà invasa da una nuova ondata di riso straniero a dazio zero, con gravissime ripercussioni per i risicoltori italiani, che sono i primi produttori in Ue. Per tutte queste ragioni ho votato contro”.

Il duro intervento della Conte contro il riso vietnamita

Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, che aggiunge: “Non è il primo caso in cui Bruxelles sembra aver deciso di cancellare il riso italiano dalle nostre tavole. È proprio di questi giorni la conferma del mantenimento delle tariffe agevolate per la Cambogia. Una decisione incomprensibile e inaccettabile, contro la quale ho già presentato un’apposita interrogazione parlamentare.

La preoccupazione

In sostanza si teme che le importazioni dal Vietnam a dazio zero possano alterare maggiormente i flussi dall’Asia. In ogni caso, l’accordo commerciale Ue/Vietnam eliminerà quasi del tutto i dazi Ue e vietnamiti nei settori macchinari e apparecchiature (attualmente al 35%), farmaceutica (8%), auto (78%), prodotti lattiero-caseari (20%), vino (50%), cioccolato (30%). Saranno tutelati 169 prodotti di origine geografica specifica (per esempio il Parmigiano reggiano o la feta). Si prevede che la lista possa allungarsi in futuro.

La verifica sul riso

L’Ue ha accertato che il Paese viola i diritti umani e pertanto ha rimosso buona parte delle agevolazioni commerciali, escludendo però il riso. Trovo tutto ciò una vergogna e uno schiaffo non solo al riso italiano, ma a quei valori sui cui l’Ue si basa. Noi della Lega non ci arrenderemo e faremo di tutto per cambiare questa Europa”, conclude Conte.