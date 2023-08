Il reddito di cittadinanza: finalmente via

Da quando hanno inserito il reddito di cittadinanza , vi posso garantire , il mio umore e rispetto verso lo Stato è cambiato. Ricordo ancora la famosa intervista di Giggino Di Maio del M5S al mattino di Napoli a dicembre 2017 in cui profetizzava “daremo 1478 euro a famiglia “.

Apriti cielo ! Una massa di gente del sud votó il M5S alle politiche del 4 marzo 2018. E subito vi fu l’introduzione del reddito di cittadinanza . Da nord a sud ne usufruirono subito tantissimi (di più al sud ed in particolare in Campania e Sicilia ). Miliardi elargiti a pioggia che derivano da tasse pagate da tutti noi. Non potete capire che battaglia ho fatto contro il rdc durante le mie trasmissioni. Una lotta continua , in ogni puntata si può dire .Una sofferenza vedere milioni di persone a casa sul divano con la paghetta di Stato (oppure a lavorare in più da qualche parte ).

È possibile fargli fare dei lavori ai percettori ? No non si può ! E poi , vi ricordate , i Navigator , anche questi voluti fortemente dal M5S perché avrebbero dovuto trovare lavoro ai percettori . Un fiasco anche lì . Il rdc è stato creato a livello demagogo per mancetta elettorale cioè per avere voti da parte del M5S . Infatti alle ultime politiche dello scorso settembre Conte era andato in giro nelle regioni del sud ad ergersi paladino a difesa del rdc.

Risultato ? M5S primo partito per preferenze in tutte le regioni del sud . Ancora sofferenza . È notizia di ieri che il governo Meloni ha fatto inviare un sms dall’INPS a tutti i percettori per informarli che le regole sono cambiate . Che magari a questi gli torni la voglia di lavorare ? Magari!!!

A Napoli e provincia si sono incavolati tutti !!! Qui si stanno verificando presìdi e proteste davanti alle sedi inps e dei comuni per ribellarsi alla mancata erogazione del sacrosanto “diritto” al reddito di cittadinanza. Quindi niente proteste per il caro vita, niente proteste per l’inefficienza e gli sprechi della macchina statale, niente proteste per il caro bollette niente proteste per il lavoro che al sud mancherebbe. Niente di tutto questo. Ah, reddito di cittadinanza, quanto continui a farmi soffrire!