Vincenzo Lovino “A Natale siamo tutti isterici ?”

La frenesia del Natale si diffonde come un’onda travolgente, portando con sé un vortice di emozioni contrastanti. Mentre le luci scintillanti decorano le strade e le vetrine dei negozi brillano di promesse di felicità, ci ritroviamo immersi in un turbine di attività febbrile. La corsa frenetica alla ricerca dei regali perfetti sembra diventare una competizione senza fine, come se il nostro benessere dipendesse da pacchetti elegantemente incartati.

La domanda inevitabile sorge spontanea: perché questa frenesia?

Perché ci sentiamo obbligati a rincorrere il regalo ideale o a organizzare il cenone perfetto? La risposta potrebbe risiedere nella nostra società sempre più orientata al consumismo, dove la felicità spesso viene associata al possesso di beni materiali. In questo contesto, il Natale diventa un momento in cui cerchiamo di colmare eventuali vuoti affettivi o di realizzare aspettative personali e sociali. L’ansia che accompagna questa corsa contro il tempo è palpabile. La paura di non essere all’altezza delle aspettative, la pressione di trovare il regalo giusto e l’ansia di organizzare tutto perfettamente si traducono in una tensione che si diffonde nell’aria. Ciò che dovrebbe essere un periodo di gioia e condivisione rischia di trasformarsi in una maratona stressante.

Ma perché siamo così nervosi di sistemare le cose prima del capodanno?

Il passaggio all’anno nuovo è spesso percepito come un’opportunità di riflessione e cambiamento. La volontà di iniziare l’anno con il piede giusto ci spinge ad affrettare gli ultimi dettagli, come se risolvere tutto entro il 31 dicembre garantisse una partenza migliore nel nuovo anno. In realtà, sarebbe utile rallentare, riflettere sul vero significato delle festività e apprezzare i momenti di calma e connessione con i nostri cari. Forse, in mezzo a tutta questa frenesia, dimentichiamo che il Natale non è solo sulla perfezione dei regali o dei preparativi, ma sulla condivisione di affetto e solidarietà.

La semplicità

Allora, in questo vortice di emozioni e agitazione, è importante ricordare che la bellezza delle festività risiede nella semplicità, nell’amore e nella condivisione. Smettiamo di correre come se non ci fosse un domani e concentriamoci sul presente, regalando il nostro tempo e affetto a coloro che amiamo. Solo così potremo davvero assaporare lo spirito autentico del Natale.