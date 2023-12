Vincenzo Lovino “ Giorgia Meloni : Lei mi ha deluso”

Quando un politico promette di aiutare le imprese e semplificare la burocrazia, le aspettative sono alte. In questo contesto, Giorgia Meloni ha sempre sostenuto di voler liberare le imprese dalla morsa della burocrazia, ma molti cittadini si chiedono: dov’è il cambiamento? L’attuale scenario fiscale sembra non rispecchiare le promesse fatte.

Dov’è la semplificazione?

Il periodo recente è stato caratterizzato da una serie di scadenze fiscali che hanno colpito duramente imprese e cittadini. Dal 31 ottobre, con la prima rata della rottamazione al 30 novembre per la seconda rata rottamazione, 30 novembre acconto tasse , 16 dicembre saldo imu fino al 27 dicembre, con l’acconto dell’IVA per il 2024, le richieste finanziarie da parte dello Stato sembrano non conoscere tregua. Questo suscita una domanda legittima: dove è finita la semplificazione promessa?

La preoccupazione

L’aumento delle tasse e la frequenza con cui vengono richieste , sollevano preoccupazioni legittime tra i cittadini, spingendoli a chiedersi se la promessa di riduzione della burocrazia sta davvero portando benefici tangibili. La pressione fiscale al 70% è diventata insostenibile per molti, con le tasse che sembrano gravare sempre di più sulle spalle di imprese e lavoratori. E per questo l’economia rallenta !!!

Cosa fa la Meloni?

La domanda inevitabile da rivolgere a Giorgia Meloni è: cosa sta facendo per ridurre gli sprechi e alleviare il peso fiscale sulla popolazione? L’idea di ridurre gli sprechi per ridurre le tasse è una proposta ragionevole e potrebbe offrire un sollievo significativo ai contribuenti. La questione è se questa prospettiva è al centro delle strategie politiche attuali. È essenziale esaminare attentamente come vengono spesi i fondi pubblici e se esistono margini di ottimizzazione. Ridurre gli sprechi potrebbe non solo alleggerire il carico fiscale ma anche contribuire a migliorare l’efficienza del settore pubblico. Tuttavia, questo richiede una valutazione critica e, se necessario, una riforma radicale dei processi esistenti.

L’invito

Da parte sua, Giorgia Meloni dovrebbe fornire chiarezza sulla sua visione per ridurre il peso fiscale e migliorare la vita dei cittadini. La politica dovrebbe essere una risposta alle esigenze reali della popolazione, e al momento, la sensazione è che molte promesse siano rimaste inascoltate. In conclusione, la promessa di Giorgia Meloni di aiutare le imprese e semplificare la burocrazia sembra in contrasto con la realtà attuale caratterizzata da una crescente pressione fiscale. I cittadini meritano chiarezza su come verranno affrontati questi problemi e se c’è una vera intenzione di migliorare la loro qualità di vita attraverso politiche economiche e fiscali più espansive . Quindi le rivolgo un invito : oltre ad andare in giro all’estero per convegni e summit vari , avrebbe tempo di girare l’Italia per vedere “come stanno “ gli italiani ?