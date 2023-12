Vincenzo Lovino “Gli over 60 sono meglio dei giovani trentenni”

La decisione di un imprenditore della provincia di Vicenza (che fra l’altro è stato da me in trasmissione alcune volte) di assumere esclusivamente lavoratori over 60, a discapito dei giovani della fascia 20-30 anni, solleva interrogativi sulle dinamiche dell’occupazione e sulla diversità generazionale nel mondo del lavoro.

La sfida all’occupazione

In una società in cui la popolazione invecchia, le sfide legate all’occupazione degli anziani diventano sempre più rilevanti. L’imprenditore in questione ha scelto di valorizzare l’esperienza e la motivazione degli over 60, affermando che essi portano una dedizione al lavoro che spesso manca nei giovani. Questa scelta, tuttavia, non è priva di controversie, soprattutto se si considera l’effetto sulle opportunità di impiego per i giovani. Mentre gli “anziani” possono portare una ricchezza di conoscenze e competenze al posto di lavoro, lasciare a casa i giovani potrebbe comportare una mancanza di innovazione e freschezza nelle dinamiche aziendali. I giovani spesso portano nuove idee, entusiasmo e competenze tecnologiche che possono essere fondamentali per il successo a lungo termine di un’azienda. La situazione solleva anche questioni di equità generazionale. La scelta di concentrarsi sugli over 60 potrebbe tradursi in una limitazione delle opportunità di carriera per i giovani, alimentando un senso di frustrazione e scoraggiamento nella ricerca di lavoro. Parlo in generale. In questo caso l’imprenditore vicentino dichiara di aver “mandato a casa” i giovani e di essere stato deluso dal loro atteggiamento. La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra sfruttare l’esperienza degli anziani e garantire spazi adeguati ai giovani per crescere professionalmente.

Una possibile soluzione

La soluzione potrebbe risiedere in un approccio equilibrato, dove l’azienda sfrutta il meglio di entrambi i mondi. I programmi di mentorship che facilitano la trasmissione delle competenze dagli anziani ai giovani potrebbero rappresentare una strategia vincente. In questo modo, si potrebbe garantire una transizione graduale delle responsabilità, preservando l’esperienza degli anziani e fornendo opportunità di crescita ai giovani. In conclusione, il caso dell’imprenditore vicentino solleva importanti questioni sulle dinamiche del lavoro intergenerazionale. Trovare il giusto equilibrio tra l’esperienza degli over 60 e l’energia dei giovani è essenziale per costruire un ambiente di lavoro equo e sostenibile nel lungo periodo. La valorizzazione di entrambe le generazioni può portare a una forza lavoro più resiliente e innovativa. Questo almeno in teoria. Questa “valorizzazione “ di entrambe le generazioni dovrebbero essere volute appunto da entrambe.