Vincenzo Lovino “ Odissea al pronto soccorso a Mestre “

Incidente su viale vespucci a Mestre qualche giorno fa. Coinvolti una moto con due ragazzi ed una macchina . Quest’ultima taglia la strada alla moto ed i ragazzi finiscono all’ospedale dell’Angelo di Mestre.

L’odissea

I ragazzi sono figli di amici i quali mi hanno testimoniato cosa gli è successo al pronto soccorso del sopra citato ospedale . I due ragazzi sono entrati alle 16 dopo aver atteso per 45 minuti sull’asfalto bagnato l’ambulanza proveniente dal vicino ospedale sdraiati per terra sotto la pioggia. Ma una volta entrati all’Angelo di Mestre comincia l’incubo . Ore di attesa per essere visitati , improperi della madre di uno dei due ragazzi per ottenere rassicurazioni che non ci fossero guai più seri . Infatti dopo tante insistenze inascoltate, si rivolge ai due poliziotti presenti e che li avevano accompagnati dicendo: “ avete sentito? I medici dicono che hanno già visto che non ci sono problemi. Siete testimoni “ ! A questo punto finalmente e magicamente il medico autorizza la tac.

Ma non è finita

L’altra ragazza dopo aver fatto la prima visita ed in attesa che il suo amico uscisse dalla tac , sente un dolore forte alla mandibola che prima non aveva . L’accettazione :“Eh no signora (rivolta alla madre che era presente ) deve rimettersi in coda .” Preso nuovamente il numero per fare il tri age , l’operatrice alla quale la madre stava spiegando che alla figlia era uscito un dolore alla mandibola , rispondeva: “ e che cosa vuole che le dica? Faccio una nuova richiesta di visita e si rimetta in fila “ . A nulla sono valse le proteste del gruppo . E si è dovuto ri-fare la coda e morale uscire alle 01:00 e nel frattempo attendere il cambio turno di medici e infermieri . Ma a parte la zelante operatrice dell’accettazione che mandava via tutti gli accompagnatori “solo un parente per paziente “ ripeteva in continuazione, si è visto chiaramente che la frequentazione del pronto soccorso ormai è diventato appannaggio dei cosiddetti extracomunitari o stranieri che portano i loro bambini oppure per se stessi intasando la struttura (ma non hanno un medico di base ?)Risultato : chi ha avuto problemi seri da incidente deve attendere il suo turno e rifare la coda perché prima ci sono tutti gli altri con lo stesso codice . Mi chiedo come mai il pronto soccorso dell’Angelo è così piccolo in dimensioni rispetto alla faraonica struttura complessiva . Come mai il personale medico è palesemente insufficiente e come mai i parenti più stretti non possono stare vicino alle persone che stanno male.

La politica deve intervenire

A parte il retaggio della mascherina (obbligatoria ?) rimane lo sconcerto del povero cittadino che in una fase di bisogno si sente completamente abbandonato oppure deve arrabbiarsi per fare una tac. Dispiace veramente che la politica che dovrebbe assicurare ai cittadini sicurezza sanità istruzione e pensioni , abbia “abbandonato “ la sanità che quindi rimane nelle mani dei super volenterosi medici e infermiere. La politica deve intervenire . Un invito al sig Zaia presidente della nostra bella regione . Oltre ad inaugurare nuovi reparti in giro per gli ospedali del Veneto una visita al pronto soccorso di Mestre sarebbe necessaria per capire com’è la situazione.