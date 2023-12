Vincenzo Lovino “Opposizione dove sei ?”

In Italia, l’assenza di una opposizione unita si fa sempre più evidente,

compromettendo il ruolo fondamentale che dovrebbe svolgere nel fornire

stimoli e controlli al governo. La critica al governo risulta inefficace

quando le opposizioni sono divise e prive di idee chiare. Nel caso del

Partito Democratico (PD), ad esempio, la scelta della leadership sembra

non rappresentare adeguatamente la maggioranza del suo elettorato. La

tendenza a chiudersi in un gruppo autoreferenziale limitato è evidente,

spingendo il PD a cercare consenso interno richiamando vecchi nomi come

Gentiloni, Bersani e Letta. Possibile che le proposte del PD siano solo

su argomenti sociali come riconoscimenti dei diritti dei migranti, dei

mondo lgbt, etc etc…e tutto il resto dei problemi degli italiani?

Il M5S si è spento

D’altra parte, il Movimento 5 Stelle (M5S) ha esaurito la sua spinta

innovativa, e i fallimenti legati al reddito di cittadinanza ed altre

iniziative hanno suscitato riflessioni tra gli elettori. Ciò ha

contribuito a indebolire ulteriormente l’efficacia dell’opposizione nel

fornire alternative valide e concrete. Nel contesto del c.d. centro

moderato, rappresentato da figure come Calenda e Renzi, la presenza è

praticamente inesistente, limitandosi a timidi appoggi esterni alle

proposte del governo senza una visione chiara o una forza unificante.

Che fine ha fatto Italexit?

Per non parlare poi del partito Italexit che doveva rappresentare una

vera alternativa ai partiti tradizionali ma che ora sta affrontando

lotte interne (anche in tribunale) tra la dirigenza ed i tesserati ,

senza quindi una leadership conclamata e forte.

Un’opposizione frammentata

Questa frammentazione dell’opposizione non solo rende difficile

esercitare un controllo efficace sul governo, ma indebolisce anche il

sistema democratico nel suo complesso. La necessità di una opposizione

forte e coesa è evidente per garantire che le decisioni governative

siano sottoposte a una critica costruttiva e che siano offerte

alternative valide. La politica italiana, quindi, si trova a una svolta cruciale in cui è necessario superare le divisioni interne e cercare una nuova direzione. Solo attraverso un’opposizione unita, basata su idee chiare e

prospettive concrete, sarà possibile ripristinare la fiducia dei

cittadini nel processo democratico e garantire un bilanciamento efficace

dei poteri. L’invito è a superare le logiche di partito e a concentrarsi

sul bene comune, riformulando un’opposizione che sia davvero all’altezza

della sua importante missione.

Conclusioni

Il timore è infatti che le scelte politiche dei cittadini si trasformino

in tifo da stadio e preferenze sull’attuale governo solo per “simpatia”

oppure perchè bisogna “lasciar lavorare la Meloni che ha appena

cominciato”, etc etc. . Rabbrividisco all’idea che il governo non abbiamo una opposizione forte che lo contrasti efficacemente.