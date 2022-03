Brusaferro: “Calo contagi n tutte le regioni”

Praticamente in tutta Italia oggi i contagi covid sono in calo ma è importante continuare con vaccini e misure. A sintetizzare il quadro epidemiologico è il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel video in cui illustra i principali risultati del monitoraggio settimanale Covid-19. In Italia “l’epidemia di Covid-19 ha un chiaro miglioramento, con una decrescita dell’incidenza, dell’occupazione dei posti letto di area medica e di terapia intensiva e una stima di trasmissibilità stabilmente sotto la soglia epidemica”.

La situazione

Alla luce di questo quadro, Brusaferro però ribadisce l’importanza di “continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive di volta in volta raccomandate ed è importante – ammonisce – effettuare i cicli vaccinali e i booster quando raccomandati, perché la copertura vaccinale resta un fattore protettivo molto significativo”. “In tutti i Paesi europei c’è una decrescita di nuovi casi e la curva più marcata è quella dell’Italia che si conferma tra quelli che hanno una circolazione del virus in decrescita”, evidenzia il presidente dell’Iss aggiungendo, riguardo alla geografia italiana, che “praticamente in tutte le regioni c’è una decrescita del numero di nuovi casi”.