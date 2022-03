Costa: “Fine emergenza non è fine pandemia, Omicron 2 molto più contagiosa”

“La guardia” contro il covid “non va abbassata” e “non è che con la fine dello stato di emergenza il nostro Paese è fuori dalla pandemia”. E’ il monito lanciato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Sky Tg24’, invitando a fare attenzione e lanciando ancora una volta “l’appello a continuare a vaccinarsi e a ricevere i richiami”.

Vaccini e richiami

Per Costa si deve guardare alle prossime settimane con “prudenza, senso di responsabilità ma anche con un sentimento di fiducia”. Ma il sottosegretario tiene a ribadire che la pandemia non è finita. Anche per quanto riguarda la struttura commissariale, aggiunge, “non vi è più il commissario Figliuolo alla guida, ma la struttura rimane. Tutta la rete e la logistica che è stata importante in questi anni rimane ed è a disposizione del Paese, pronta a intervenire qualora fosse necessario. Non è che smantelliamo tutto e con la fine dell’emergenza siamo fuori dalla pandemia. I numeri ci dicono che siamo ancora in pandemia”. “C’è un incremento dei contagi” in Italia, “ma fortunatamente non vi è un aumento per quanto riguarda la pressione sui nostri ospedali- sottolinea – Questo è il dato che dobbiamo osservare con maggiore attenzione e dobbiamo completare una fase che è determinante e decisiva: cioè completare la somministrazione della dose booster per circa 7 milioni di italiani ancora. Anche perché le evidenze scientifiche ci dicono come sia proprio la terza dose che ci protegge di più dalle conseguenze gravi della malattia”.