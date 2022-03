Covid oggi Italia, 54.230 contagi e 136 morti: bollettino 10 marzo

Sono 54.230 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136 morti.

I dati

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 453.341 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 12%. Calano le terapie intensive, con 18 pazienti in meno rispetto a ieri e 545 ricoverati in totale, e i ricoverati con sintomi, 161 in meno di ieri, per un totale di 8.414 persone nei reparti Covid. Dall’inizio dell’emergenza sono 13.214.498 i contagiati dal Coronavirus, mentre le vittime salgono a 156.493. I guariti sono 12.086.850 in totale, 85.787 nelle ultime 24 ore. I positivi in Italia scendono sotto il milione pari a 971.155.

Veneto

Sono 4.613 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I casi sono stati individuati su 69.920 tamponi, il tasso di positività è del 6,6%. Registrati altri 7 morti. I ricoverati per covid sono in totale 904 (-47). I pazienti in area non critica sono 833 (-51), mentre i malati in terapia intensiva sono 71 (+4).