Gli Usa autorizzano il primo test Covid sul fiato: identifica il 91 per cento di casi positivi

La Food and Drug Administration americana ha annunciato di aver dato l’autorizzazione per l’utilizzo d’emergenza del primo test per il Covid-19 che individua composti chimici associati all’infezione nel fiato. La FDA ha detto che il Covid-19 Breathalyzer di InspectIR, che ha le dimensioni di una valigia trolley, può essere usato negli studi medici e nelle strutture mobili di test. Dà risultati in meno di tre minuti.

L’apparecchio

Il sistema separa e identifica miscele chimiche per rilevare cinque composti associati all’infezione da SARS-CoV-2. Uno studio del test del respiro InspectIR ha rilevato che ha identificato con precisione oltre il 91% dei campioni positivi e quasi il 100% dei campioni negativi. Una sensibilità simile è stata rilevata in un altro studio incentrato sulla variante Omicron. Tuttavia, un risultato positivo va essere confermato con un test molecolare, ha affermato la FDA.