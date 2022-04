Mascherine al chiuso, Costa: “Al supermercato niente più obbligo”

“Nei supermercati non esiste più l’obbligo della mascherina, per il commesso dipende dal protocollo dell’azienda che può aver sottoscritto un documento con le associazioni di categoria o datoriali. Questo può prevedere l’uso della mascherina ma è scelta non più dettata da obbligo normativo”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Dal primo maggio si archivia la stagione del green pass, dopo di che abbiamo previsto il prolungamento dell’obbligo della mascherina fino al 15 giugno in alcune situazioni. Dopo se lo scenario” epidemiologico “lo permetterà arriveremo ad allentare ulteriormente ma rimane poco. Vorrebbe dire eliminare l’obbligo della mascherina in ogni luogo e situazione”, ha aggiunto Costa.

Meglio vaccinarsi

“La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita” per il Covid “sono cittadini che non si sono vaccinati o anziani con altre malattie per i quali abbiamo previsto la quarta dose perché la difesa immunitaria si riduce proprio per le altre patologie che già hanno”, ha poi spiegato il sottosegretario rispondendo alla domanda sul perché ancora tanti decessi in Italia legati alla infezione da Sars-CoV-2.