Supereroi all’Angelo

Sorpresa alla Pediatria dell’Angelo di Mestre, dove sono arrivati i supereroi del gruppo “Venice Avengers”, portando sorrisi e stupore tra i bambini ricoverati. L’iniziativa nasce dalla Scuola in Ospedale diretta dalla maestra Maria Pia Vivolo. In accordo con la Direzione della Ulss 3, in collaborazione con Gilles Boscolo e Silvia Marzola, ideatori del gruppo “Venice Avengers”. In reparto diretto dalla facente funzione primario Paola Cavicchioli, hanno sfilato Iroman, Capitan America, Spiderman, Thor, Black Widow.

Come nasce il gruppo dei supereroi

Il gruppo nasce in una località della terraferma veneziana, cioè Chirignago. Nato un anno fa da una idea di Gilles Boscolo e Silvia Marzola vedendo i sorrisi dei bambini alle varie fiere del fumetto della zona. Unendo la passione per i personaggi “Marvel” e il voler fare qualcosa di più di qualche sfilata, questi supereroi hanno iniziato a prendere contatti con varie persone e associazioni che operano già negli ospedali. Hanno così iniziato a far visita ai bambini di alcune case famiglia, fino ad arrivare ad entrare in reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. Il gruppo collabora con l’associazione padovana “Gioca con il cuore” e con il “Piccolo principe” di Mestre. “E a chi ci chiede “perché lo fate?” – ha detto Gilles Boscolo – difficilmente diamo una risposta perché ci sono cose che non vanno spiegate, ma fatte”.

Il parere di Dal Ben

“Si tratta di esperienze – ha commentato il Direttore Generale della Ulss 3 Giuseppe Dal Ben – che lasciano il segno soprattutto nei bambini. Ma anche in noi adulti che non possiamo non venire catturati ed emotivamente coinvolti osservando gli guardi dei nostri piccoli degenti”.

Chi sono i supereroi

Chi sono, nella vita quotidiana, i supereroi. Gilles Boscolo (Ironman), 36 anni di Chirignago, operaio telefonico e musicista. Silvia Marzola (Vedova Nera), 33 anni di Chirignago, disoccupata. Elia Vanzan (Spiderman), 18 anni di Marghera, studente. Giorgio Ferrara (Capitan America), 38 anni Chioggia, broker Marittimo e Istruttore di Flyboard. Luca Bellato (Thor), 47 anni Mestre, pizzaiolo.