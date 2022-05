Vaiolo delle scimmie, Conte (Lega) a Ue: subito piani per far a nuova minaccia

“Sul vaiolo delle scimmie bisogna evitare la stessa disordinata e poco efficace risposta iniziale data alla prima ondata della pandemia di Covid-19. L’Ue non commetta gli stessi errori, e, di concerto con gli Stati membri, predisponga subito piani di intervento, contenimento e approvvigionamento delle terapie per far fronte a questa nuova minaccia”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, che insieme alla delegazione del Carroccio al Parlamento europeo ha presentato un’interrogazione alla Commissione Ue.

La preoccupazione della Conte

“Come confermato anche dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione delle malattie, i casi accertati dimostrano che vi è una trasmissione, inedita per questo virus, tra gli uomini, e che tale trasmissione pare avvenga tramite gocce respiratorie oppure, nella maggior parte dei casi riscontrati, attraverso i rapporti sessuali. Ci auguriamo tutti che l’allarme rientri presto, ma i cittadini hanno bisogno di risposte. L’Europa non si faccia trovare impreparata, un’altra volta”, conclude Conte.