A.C. Mestre: arriva Fabris

Classe ’93, di Vadobbiadene, Vittorio Fabris è il nuovo arrivo a centrocampo.

La carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, nel 2012 firma con il Parma in serie A e viene girato in prestito alla Feralpisalò dove in quattro stagioni colleziona 106 presenze realizzando 3 gol. Nel 2016 passa al Venezia e va a vincere da titolare il campionato di serie C, conquistando la promozione in B con 32 presenze e 2 gol. La sua seconda promozione in B la conquista con la maglia del Padova nella stagione 2017/18. Nelle ultime stagioni ha militato nel Monopoli, nel SudTirol e nella Fermana, da cui proviene.

In serie D

E’ alla sua prima esperienza in quarta serie. Fabris ha scelto la maglia n.24. Il mister deciderà se convocarlo già per la partita di sabato o rimandare di qualche giorno il suo inserimento definitivo.