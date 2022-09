A Noventa di Piave il 6° Memorial Vazzoler è di Cesare Gabrieli

Competizione maschile fino ai 2.5, condotta da Diego Pierluigi Boer dove c’erano 86 tennisti in competizione. Il montepremi di 1.000 € messo a disposizione dal presidente del sodalizio noventano Andreas Cunial è stato spartito nella finale tra Cesare Gabrieli e Riccardo Masiero, entrambi giocatori con tessera trevigiana. La finale è stata diretta dal giudice di sedia, il vicentino Antonio Casa che ha decretato la vittoria di Gabrieli per 7/6 7/5. Bell’incontro di finale dove i due giocatori non si sono risparmiati nulla. L’ha spuntata il giocatore con più esperienza, il “Kyrgios” di scuola bassanese Gabrieli che da un paio d’anni si trova allo Sporting Magi di Ponte della Priula. Riccardo Masiero anche lui sta vestendo la maglia del Villorba dopo un’ottima formazione in Serbia che gli consente ora di potersi giocare ottime gare in seconda categoria.

La finale





Dopo essersi conquistati la finale, Gabrieli in due set su De Gasper, facendo vedere di essere pronto per il podio e Masiero su Tomulic con due tie-break da brividi, la finale non poteva che essere spettacolare. Il pubblico sugli spalti ha potuto assistere alle evoluzioni dei due giocatori, entrambi molto appariscenti, con scambi che hanno esaltato le doti di entrambi i giocatori. In particolare quello di Gabrieli capace anche di fare delle discese a rete e molto bravo a rubare il tempo all’avversario. Per l’Amministrazione comunale alle premiazioni il prosindaco Rosana Concetti, che ha sottolineato come il club stia aumentando l’offerta di servizi agli associati e di come, con professionalità sta gestendo gli impianti che verranno implementati, a grande richiesta con il padel.