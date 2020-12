Addio Paolo, eroe del Mundial

È morto a 64 anni Paolo Rossi, l’eroe gentile dell’Italia campione del mondo del 1982, quella che battè il Brasile di Zico e regalò al Paese il sogno mondiale. L’annuncio della sua morte è arrivato dal profilo Instagram della moglie Federica Cappelletti. Eroe indiscusso del Mundial 1982, che lo riabilitò dallo scandalo scommesse, era considerato una «divinità» anche dai cronisti brasiliani, che subirono attoniti la straordinaria tripletta di Italia-Brasile 3-2 (valsa anche un libro dal titolo inevitabile: «Ho fatto piangere il Brasile»). Una tripletta storica del quale Pablito ricordava: «Il c.t. Bearzot non riuscì a dirmi nemmeno una parola».

Il Mundial

Al Mondiale del 1982, Pablito si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere, e, nello stesso anno, vinse anche il Pallone d’oro. Era calda, caldissima quell’estate, e non solo dal punto di vista del meteo. L’Italia valeva poco, sulla carta. La finale di Madrid era utopia. Un’utopia che però vide un popolo intero scendere in piazza per festeggiare, il presidente Sandro Pertini volare nella capitale spagnola e prendere amabilmente in giro per tutta la finalissima con la Germania il suo omologo Helmut Kohl sotto il benevolo sguardo di Re Juan Carlos. Che vide una partita di scopone scientifico sull’aereo di ritorno.

Dal Vicenza al Mondo

In carriera, oltre al trofeo più prestigioso, ha vinto due scudetti, una Coppa Cam pioni, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa con la Juventus, ma era affezionato anche al campionato di serie B vinto in biancorosso, con tanto di titolo di capocannoniere. Poi era diventato garbato opinionista e voce tecnica per Rai e Mediaset. Nel 2004 era stato inserito nel Fifa 100, una lista dei 125 più grandi giocatori viventi, selezionata da Pelé e dalla stessa Fifa in occasione del centenario della federazione. Lascia la moglie, Federica, e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.