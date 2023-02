Al Green Garden di Mestre Via Asseggiano la giornata di Sabato ha visto lo svolgimento del torneo Tpra Road to Rome

Maschile entry level under 50 e femminile all star per giocatrici fino alle 4.2. Nel maschile affermazione di Riccardo Anoè del Green Garden. Al secondo posto Stefano Zanardo del Trebaseleghe. Nel femminile podio tutto della società di casa con Matilde Pitteri, Rachele Tono e Benedetta Niero.

Lo staff

Venice Tennis Academy del Green Garden di Mestre ricorda il suo staff tecnico con Omar Camporese ed Alessandro Arena, coadiuvato dagli istruttori Marco Rampazzo, Giovanni Orsoni, Andrea Fusaro, Rita Mihalich, Claudio Capra, Matteo Pasqual e Simone Aquaro.

Il programma





Il programma agonistico a squadre vedrà: B2 maschile, C Femminile, D1 Maschile, D2 femminile, D3 Maschile ed una D4 dove ci saranno i giovani più promettenti compreso il prodigio Daniel Stoyanov. Sono 16 formazioni nelle varie categorie, dall’under 10 all’under 16.