Allegri si impantana in Laguna

La Juventus non è andata oltre l’1-1 nell’anticipo del sabato della 17a giornata di Serie A in casa del neopromosso Venezia. Bianconeri subito senza Dybala, uscito per infortunio, ma in vantaggio al 32′ con la rete di Morata in anticipo su Caldara. Nella ripresa il pareggio di Aramu al 55′ con un mancino dal limite, prima del miracolo salva risultato di Romero su Bernardeschi dieci minuti più tardi.

La gara

La trasferta del Penzo era temuta da Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus alla vigilia lo ha ribadito più di una volta, chiedendo una Juventus attenta e cinica contro il piccolo Venezia aspettandosi una prova di maturità che non è arrivata. L’esame di continuità non è stato superato e il proposito di filotto è rimasto impantanato contro l’organizzazione, la tecnica e l’entusiasmo della squadra di Zanetti. L’1-1 premia la partita disputata dagli arancioneroverdi che non hanno mai rinunciato al palleggio e a provare a sorprendere la Juventus con le proprie armi.

Allegri non trova concretezza ma arriva il gol

Una di queste è stata quella concretezza che Allegri reclama da settimana per la sua Juventus. Dal Penzo però i dati snocciolati in conferenza con percentuali non da top-team in quanto a capacità realizzativa, sicuramente non sono stati migliorati. Eppure di occasioni per passare una serata più tranquilla la Juventus ne ha avute, pur facendo da subito i conti con l’ennesimo infortunio per Dybala uscito al 12′ per noie al ginocchio destro.

Con la ripresa esce il Venezia

E’ nella ripresa però che la Juventus è mancata e il Venezia, mattoncino dopo mattoncino, ha costruito il suo pareggio di lusso 22 anni dopo l’ultima volta contro i bianconeri in Serie A. Lo ha fatto approcciando al meglio il secondo tempo, alzando baricentro e pressing sorprendendo la Juventus. Prima Busio ha fatto le prove con un destro centrale dalla distanza al 50′, poi cinque minuti più tardi approfittando della poca reattività dei centrocampisti di Allegri, è stato Aramu a pescare il mancino vincente che ha sorpreso Szczesny, sfiorando anche il raddoppio poco dopo con uno scambio tra i due talentuosi centrocampisti sventato all’ultimo da De Ligt su Henry.