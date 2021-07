Altri rinnovi al Mogliano Rugby

Mogliano Rugby 1969 comunica di essersi nuovamente assicurata la permanenza in maglia biancoblù del trequarti ala e bandiera moglianese Filippo Guarducci, e dell’esperto trequarti centro Cristian Cerioni.

Guarducci

Per Filippo, dopo tutte le giovanili, questa sarà la decima stagione con Mogliano nella massima serie, con (escludendo le parite di coppa) più di 106 partite giocate: “È per me un onore poter vestire per un’altra stagione la maglia del Mogliano Rugby. In qualche occasione, potrei non essere disponibile per impegni lavorativi, ma anche da lontano sosterró i miei compagni e cercheró di aiutare i ragazzi più giovani ad ambientarsi in questo nuovo campionato.”

Cerioni

Cristian ha già al suo attivo quattro Campionati con Mogliano, in diversi momenti della sua carriera. Nel massimo Campionato di Rugby Italiano ha collezionato (escluse le coppe) 96 presenze. “Sono contento per aver firmato un contratto che mi legherà a Mogliano ancora per 2 stagioni. L’obiettivo di quest’anno è quello di farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa e starà a me ritagliarmi lo spazio che mi meriterò; credo molto nella meritocrazia. Al mio 5º anno a Mogliano sento il dovere morale di aiutare, sia dentro che fuori dal campo, i compagni di squadra, in particolare i nuovi e le giovani leve. Ringrazio la Società e i tecnici per la fiducia che mi hanno nuovamente accordato.”

L’head coach

Questo il commento di Salvatore Costanzo, capo allenatore del Mogliano Rugby 1969: “”Pippo è una bandiera di Mogliano che era importante rimanesse legato ancora ai nostri colori. Così è stato e ne siamo davvero felici. Al di la delle qualità del giocatore, è anche una persona di spessore all’interno dello spogliatoio ed è fondamentale che nonostante gli impegni di scuola e lavoro continui a proseguire il suo percorso anche con noi.

Siamo contenti anche del rinnovo di Cristian Cerioni, è un bravo ragazzo, un ragazzo speciale al terzo anno consecutivo con noi. E’ un giocatore di esperienza che si è ritagliato un ruolo importante nel gruppo, conosceva Mogliano già da prima e questo lo ha sicuramente aiutato. Come noi, anche lui si è dimostrato molto entusiasta di continuare il rapporto con Mogliano e speriamo possa dare una mano ai giovani del reparto dei trequarti a progredire nella loro crescita.”