Ampadu e Jack de Vries al Venezia, i dettagli dei due colpi

Doppio colpo in casa Venezia. In data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Philadelphia Union per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Jack de Vries.

Il centrocampista americano classe 2002, dopo aver vestito la maglia delle giovanili dell’Anderlecht, nel 2015 si trasferisce a Filadelfia, in USA, dove entra a far parte della YSC Academy, il sistema di sviluppo giovanile del Philadelphia Union. De Vries ha esordito in MLS il 30 agosto 2020 ed in totale con la maglia del Philadelphia Union ha collezionato 6 presenze in USLC e 4 in MLS. In carriera, de Vries ha disputato 6 partite (1 gol) con la maglia della Nazionale degli Stati Uniti Under 17.

Contemporaneamente, inoltre, è stato sottoscritto l’accordo con il Chelsea Football Club per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Ethan Ampadu. Il difensore classe 2000 nato ad Exter in Inghilterra e naturalizzato gallese, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 29 gare con la maglia dello Sheffield United. Cresciuto nel settore giovanile dell’Exeter City, club con cui ha esordito in prima squadra nel 2016, viene acquistato nel 2017 dal Chelsea, con cui in stagione disputa 1 match di Premier League e 3 di FA Cup, esordendo l’anno successivo in Europa League. Nella stagione 2019/20 passa in prestito ai tedeschi del Lipsia, con cui il 27 novembre colleziona anche 3 presenze in Champions League. Nel corso della sua carriera, Ampadu ha vestito la maglia del Galles Under 17 ed Under 19, collezionando successivamente 26 presenze in nazionale maggiore, con cui ha partecipato ai recenti Europei.