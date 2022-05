Basket, Italia: esonerato Meo Sacchetti, il favorito è Poz

Dopo l’inattesa risoluzione contrattuale (un esonero in pratica) di Meo Sacchetti, intorno alla panchina dell’Italbasket si è scatenato il toto-nome per capire quale sarà il tecnico che sostituirà l’allenatore di Altamura. Secondo la Gazzetta dello Sport, il favorito alla successione di Sacchetti sarebbe Gianmarco Pozzecco, che attualmente occupa il posto di assistente all’Olimpia Milano, all’interno dello staff di Ettore Messina. L’obiettivo è già orientato verso i prossimi Europei (settembre 2022), che peraltro l’Italia avrà la fortuna, nella prima fase, proprio in quel del capoluogo meneghino.

Il saluto di Meo

Nel frattempo, Meo Sacchetti, dai suoi canali social, ha salutato la nazionale, una rappresentativa con cui, va ricordato, era riuscito ad arrivare sino alle ultime Olimpiadi di Tokyo, venendo poi eliminato insieme alla sua squadra nei quarti di finale del torneo a Cinque Cerchi: “Si è concluso il mio cammino con Italbasket, una seconda pelle che ho sempre cercato di onorare al meglio. Non è dipeso da me e non me l’aspettavo. Grazie ai miei straordinari giocatori: abbiamo condiviso valori e provato emozioni incredibili. Grazie agli staff e a coach Messina”. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, anche se il nome di Pozzecco, che ha già avuto esperienze con l’Italia Sperimentale Under 23, al momento sembra essere l’unico papabile.