Batosta contro la Virtus, la Reyer femminile decide di sollevare coach Romano dall’incarico

La batosta con la Virtus, Bologna domenica ha agganciato le orogranata in classifica dopo aver espugnato il Taliercio per 37-75, ha certamente pesato sulla scelta da parte della Reyer di sollevare dall’incarico Massimo Romano.

La gara in Eurolega

Il capo allenatore della prima squadra femminile per tre stagioni è rimasto sulla panchina del club, fino alla prima sconfitta stagionale arrivata proprio in modo così netto contro la Virtus. La squadra è temporaneamente affidata a Juan Pernias coadiuvato da Michele Dall’Ora: le orogranata dovranno sfidare in serata l’MBA Moscow nella quinta giornata del gruppo A di Eurolega. Una partita dove un successo sarebbe molto importante in chiave qualificazione.