Bayern, Kimmich positivo al coronavirus

Dopo l’anticipazione dei maggiori quotidiani tedeschi, arriva anche l’ufficialità da parte del Bayern Monaco: Joshua Kimmich, uno dei tre no-vax del club bavarese è risultato positivo al coronavirus come Choupo-Moting. Il giocatore è “in isolamento domestico”.

L’attaccante bavarese si trovava già in isolamento – come Gnabry, Kimmich, Musiala e Cuisance – dopo aver avuto contatti con una persona risultativa positiva al Covid e in quanto non vaccinati.

Le condizioni di salute dell’ex attaccante del PSG sono comunque buone. A poche ore di distanza, però, il club campione di Germania ha confermato in via ufficiale che anche Joshua Kimmich ha contratto l’infezione da Covid-19.