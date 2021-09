Bibione, doppio appuntamento per i runner: gara 10 miglia e corsa benefica

Sabato 2 e domenica 3 ottobre Bibione ospita un doppio appuntamento per gli appassionati del running: la gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia e la “Bibione run in rosa”, corsa benefica dedicata a tutte le donne (ma aperta anche agli uomini). È il ritorno dei due eventi organizzati dal Running Team Conegliano, con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento e la collaborazione di Bibione Spiaggia, dopo l’annullamento dell’edizione 2020.

Bibione Run – Ten Miles

Una lunga corsa a perdifiato tra il lungomare e il centro cittadino: sabato 2 ottobre torna Bibione Run – Ten Miles, la gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia (16,093 km) giunta alla settima edizione. La corsa rappresenta un ottimo test in vista degli impegni autunnali sulle distanze più lunghe (maratona e mezza maratona) e, allo stesso tempo, è l’occasione per godere del fascino di Bibione. La partecipazione, in forma ludico-motoria, sarà aperta anche ai non tesserati Fidal. Un lungo tratto di gara sfrutterà la rete di piste ciclopedonali, spingendosi sino al faro di Punta Tagliamento. Partenza alle 15 (con obbligo di green pass) in piazza Fontana.

Bibione Run in rosa

Donne che corrono per altre donne: Bibione Run in rosa è la grande manifestazione al femminile, aperta però pure agli uomini, in programma nella mattinata di domenica 3 ottobre. La corsa si svilupperà su due percorsi – 5 e 9 chilometri – che i partecipanti potranno affrontare in libertà, correndo o camminando, perché la manifestazione non ha carattere agonistico bensì un obiettivo benefico: il ricavato della manifestazione, tolti i costi organizzativi, sarà destinato a sostenere le attività della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Partenza alle 9.30 da piazza Fontana. I due percorsi si svilupperanno attraverso le strade e il lungomare di Bibione. Nel sito ufficiale dell’evento, all’indirizzo www.bibionerun.com (pagina Bibione Run in Rosa), sono disponibili il regolamento e le modalità d’iscrizione.