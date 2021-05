Brian Ormson rinnova con Mogliano e rimane in biancoblu

Mogliano Rugby 1969 è felice di poter comunicare di aver raggiunto l’accordo per l’importante rinnovo del contratto con l’apertura argentina Brian Ormson. Brian continuerà ad essere nelle prossime due stagioni il punto di riferimento del gioco biancoblù, oltre a garantire la solita alta percentuale di realizzazioni che anche nella passata stagione gli ha permesso di essere il miglior marcatore della squadra per punti segnati (133). Mediano di apertura di 1 metro e 78 per 88 kg, è nato ad Adrogué, Buenos Aires, in Argentina, con Mogliano nelle scorse due stagioni ha realizzato complessivamente 237 punti, con 2067 minuti giocati in 26 partite disputate.

La dichiarazione di Brian

“Aver firmato con Mogliano per altre due stagioni, mi rende molto contento.”, ci dice Brian nelle prime dichiarazioni dopo la firma, “Dal primo anno in cui siamo arrivati, abbiamo trovato in Mogliano un luogo in cui ci sentiamo a nostro agio, e per me dal punto di vista rugbystico e professionale un posto in cui poter crescere. Venire qui a Mogliano è stato sempre visto da me e dalla mia famiglia come un progetto di vita, davvero il posto giusto dove vivere e, a maggior ragione, è stato importante per noi poter continuare il nostro percorso. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, dopo un anno particolarmente difficile per tutti, ma nel quale, nonostante i problemi, siamo comunque riusciti a sviluppare le basi con le quali affrontare le stagioni a venire.”

Il commento di Piccin

Questo il commento di Massimiliano Piccin, general manager del Mogliano Rugby 1969: “Brian è uno dei giocatori fondamentali e con il rendimento maggiore di tutta la squadra. È un leader in campo e un punto riferimento. Si è fatto benvolere subito da tutti, disponibile anche con i giovani, continuerà ad essere una risorsa importante per tutto il Mogliano Rugby. Sono felice che la nostra collaborazione si sia consolidata e continui.”