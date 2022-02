Bronzo per Federica Brignone nella combinata: sedicesima medaglia italiana

Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata alpina femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. E’ il 16mo podio dell’Italia in questi Giochi invernali e il secondo per l’azzurra dopo l’argento nello slalom gigante. L’oro è andato alla svizzera Michelle Gisin, l’argento alla sua connazionale Wendy Holdener. E’ uscita nella seconda manche una delle favorite, Mikaela Shiffrin, la campionessa Usa che non ha terminato una gara a Pechino. Fuori anche le altre azzurre impegnate oggi: Nicol Delago e Marta Bassino nello slalom, Elena Curtoni già nella discesa.

Le dichiarazioni

“Dopo il SuperG ero delusa e stanca, della serie ‘voglio andare a casa’, ma poi mi sono rinfrancata un po’ e allenandomi in slalom mi sono detta: ‘Sono ai Giochi farò tutto quello che posso!’. Ed eccomi qua. Avere già due medaglie è sicuramente fantastico”. Così Federica Brignone, bronzo nella combinata femminile alle olimpiadi di Pechino. “Oggi Gisin e Holdener hanno sciato benissimo in slalom, non avevo possibilità. Mi ha aiutato l’uscita di Shiffrin – ha proseguito la valdostana -, ma questo è lo sport. In questa gare bisogna cercare di sciare al meglio ma senza troppi rischi. Nello slalom sono partita forte ma poi ho tenuto”.