Calcio Dilettanti – Esclusa una ripartenza a gennaio. Forse da metà febbraio o marzo ma c’è chi parla di stop definitivo

Alcuni Comitati Regionali hanno dato delle indicazioni di massima sulle possibili date delle ripartenze, tutte comunque non prima di metà febbraio.

Lombardia

La Lombardia ha dato l’aut aut indicando come data limite domenica 7 marzo, andare oltre con lo stop comporterebbe il non poter più portare a termine i campionati e quindi l’annullamento della stagione.

Toscana

Nelle ultime ore, il presidente del Comitato Regionale Toscano, Paolo Mangini, nel corso di una trasmissione “Il Gioco è fatto” ha parlato di «condizioni di sicurezza che mancano» ventilando uno stop definitivo per i campionati toscani di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria. Si potrebbe fare un tentativo per l’Eccellenza che dovrebbe giocare per completare gli organici 2021/2022 della Serie D che invece sta proseguendo, seppur a singhiozzo, con una certa regolarità.