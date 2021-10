Calvi che incubo. Da 3-0 a 3-5!

Partita difficile da commentare. Per 66’ minuti la Calvi migliore di questo inizio campionato, Coppa Italia esclusa. Il Bassano nel primo tempo ci prova con maggiore determinazione ma la difesa riesce a chiudere ogni spazio e i pericoli maggiori arrivano quasi sempre solo da calcio piazzato. Punizione che è determinante al 30’ con Zane che beffa Amatori.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo con gli ospiti che necessitano di recuperare, i ragazzi di Vianello interpretano bene la partita e si scatena De Vido. Prima ci prova da solo al 7’ e poi è in tutte le azioni dei gol. Partecipa al tiro a segno al 9’, prima lui, poi Chia, e infine il tap-in vincente di Peron. E al 16’ offre l’assist a Chia per il raddoppio. A questo punto sul 3-0 la partita sembra chiusa. Ma il Bassano non crolla e il Calvi smette di giocare. Un bel regalo ad una squadra costruita per il salto di categoria con giocatori di categoria superiore. Fino al 24’ Fornea non corre grossi pericoli ma Zuin accorcia le distanze facendosi trovare pronto sul secondo palo. Sull’onda dell’entusiasmo arriva il 3 a 2 con Bounafaa che manda la palla all’incrocio. Poi tocca a Paludetto al 35’ siglare la rete del pareggio. A quel punto il Calvi crolla del tutto e Antenucci usa la sua stazza per entrare in area e battere Fornea per il sorpasso. Il quinto gol ospite arriva ormai a partita ampiamente chiusa ed è l’ennesimo regalo dei padroni di casa.

Irriconoscibili

Un Calvi che avrebbe anche rischiato di subire un passivo ancora più pesante se Cestaro non avesse preso il palo pieno e Ronzani una traversa con palla che poi rientra in campo. Insomma, una squadra dai due volti, che stacca la spina mentale quando pensa di aver chiuso la sfida. Mister Vianello dovrà lavorare più sulla testa che sulle gambe. Certo che a livello morale lo 0 in classifica pesa come un macigno.