Canottieri Mestre ASD allo sprint

Al rush finale la stagione sportiva 2020-2021 della Sezione Tennis della Canottieri Mestre ASD. Tra mille traversie, dovute alle limitazioni legate alla pandemia, la Sezione ha comunque portato avanti il proprio programma ottenendo successi e soddisfazioni sia nell’attività agonistica che in quella amatoriale. Durante il periodo invernale soltanto gli atleti hanno avuto modo di accedere alle strutture coperte (per questo motivo limitate a due soli campi), ma questo ha consentito almeno la preparazione invernale delle diverse squadre agonistiche, che poi, durante la primavera e l’estate, hanno rappresentato i colori bianco-verdi nelle diverse competizioni a squadre e nei tornei individuali.

L’importanza del giovanile

Importanti soddisfazioni sono arrivate dalle squadre giovanili, allenate dal maestro FIT Cristiano Cavaldoro e la preparatrice atletica FIT Laura Morucchio. Sono scese in campo nei rispettivi campionati di categoria la formazione U16 femminile, due squadre U16 maschili, l’U14 e l’U12 maschili, ottenendo ottimi risultati. Alcuni dei giovani atleti U16 della SCM hanno poi contribuito anche alle prestazioni delle squadre senior, D1 femminile e D1 e D3 maschili, quest’anno a ranghi ridotti per svariate defezioni di natura fisica. Ciononostante, tutte e tre le squadre hanno raggiunto un’onorevole salvezza, mantenendosi nelle rispettive categorie anche per il prossimo anno. A brevissimo avranno inizio anche i campionati Over, quest’anno posticipati di alcuni mesi, che vedono ai blocchi di partenza le squadre Over50 maschile e Lady45 femminile. Ovviamente, fitta partecipazione ai diversi tornei Open, di terza e di quarta categoria, Under e Over, con risultati diversi ma sempre in orgogliosa rappresentanza del trifoglio bianco-verde.

Il Donzella

Ottimo risultato di partecipazione al torneo FIT “Memorial Donzella”, per atleti U12-14-16 maschile e femminile, che ha visto più’ di 100 ragazzi darsi battaglia sui campi della Canottieri Mestrini nella seconda meta’ di Luglio. Organizzazione e supervisione arbitrale affidate all’infallibile Guido Lazzarini, quest’anno affiancato da Costantino Zorico. Altri due tornei Rodeo, di terza e di quarta categoria maschile, sono in programma per i mesi di Novembre de Dicembre.

Problema Covid

La situazione pandemica ha, come per tutte le società sportive, penalizzato soprattutto i Soci amatori, costretti ad attendere la bella stagione per poter tornare a calcare i campi da gioco. “E’ stato un grosso sacrificio per i nostri tennisti”, commenta Guido Lazzarini, Responsabile della Sezione Tennis. “ma siamo riusciti a preservarne la maggior parte grazie ad un’organizzazione oliata (con tornei capaci di coinvolgere un gran numero di amatori) e un’attenta politica dei prezzi promossa dalla Società, con la riduzione delle quote orarie”.

Chiusura dell’anno

Con i tornei sociali di Settembre, si chiuderà l’anno sportivo, ma la SCM si sta già preparando per le nuove sfide. “In primis”, ricorda Claudio Gheller, coordinatore della Scuola Tennis FIT, “la ripartenza e il potenziamento della Scuola, sia per quanto riguarda l’avviamento che per quanto concerne il perfezionamento verso l’agonismo. Si partirà a fine Settembre e si proseguirà, speriamo senza più interruzioni, fino a maggio 2022”. Peraltro, il 2022 rappresenta un anno importantissimo, in quanto sancirà il passaggio alle nuove strutture del Polo Nautico, attualmente in fase di realizzazione in Punta San Giuliano da parte del Comune di Venezia, che proietteranno la SCM verso traguardi ancora più importanti ed ambiziosi.