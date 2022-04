Che il beach tennis sia diverso sia dal padel che dallo squash, è assodato ma beach e padel ricadono all’interno della Federazione Italiana Tennis

Una matrice comune, che viene ricondotta agli atleti che svolgono queste discipline. Spesso succede che molti tennisti optano per il padel, ma di rado tennisti che riescano a far conciliare tennis e beach tennis entrambi ad alti livelli. E’ il caso di Vittoria Pastorello. Tennista in forza al Green Garden di Mestre con il quale ha appena concluso la serie C, e gioca a beach tennis con il Rosa Pineta di Rosolina. Grazie a questo tesseramento ed al tecnico Fabio Marolli, Vittoria è andata a giocare sulla sabbia, sia indoor che outdoor con ottimi risultati. Scoperta dal presidente Paolo Sanniti che è anche il fiduciario per la disciplina, occhio fine il suo, durante il gioco in spiaggia di Vittoria con il papà Nicola, Sanniti l’ha avviata all’attività agonistica. E così Vittoria Pastorello è riuscita a dare il meglio di se in entrambe le discipline. Anche se ad onor del vero nel tennis ha avuto una leggera flessione, tant’è che è scesa dalla seconda categoria attestandosi al top di 3^, ma pronta a risalire e, nel beach tennis ha appena conquistato il tricolore indoor.

Chi è

Si allena sulla zona litoranea tra Sottomarina e Rosolina pronta per la prossima stagione con il tricolore cucito sulla canotta. Riveste nel beach tennis la classifica 2.3 e nel torneo indoor nella sua categoria under 18 a San Lazzaro di Savena nei campionati italiani si è piazzata nel gradino più alto del podio. Partita come testa di serie numero 3 ha battuto tutte le sue coetanee, la prima è stata la 2.4 Sara Manenti per 9-4, poi la 2.1 seconda tds Giulia Renzi per 9-7 e la number one 2.1 Ilaria Grandi. Anche qui Vittoria ha sciorinato un 9-7 per uno storico tricolore. Nello studio, riferisce la conselvana Pastorello riesco a frequentare sia quotidiniamente il Liceo Scientifico Mattei sia nello sport gli impianti di Mestre per 3 pomeriggi a settimana. E’ faticoso ma la soddisfazione che ne deriva dai risultati è appagante. Spero molto che altre ragazze riescano a seguire le mie orme alle quali dico, volere e potere.