Chi è Mickaël Cuisance

Nell’ottobre 2020 il Leeds stava per spendere quasi 24 milioni di euro per acquistare Michaël Cuisance dal Bayern Monaco. Così ha invece fatto centro il Venezia, ufficializzando il previsto botto di mercato.

Tanto clamore all’estero per un calciatore non facile da gestire

Inevitabile il clamore anche internazionale sollevato dall’approdo in arancioneroverde di Cuisance, estroso mancino che Paolo Zanetti dovrà disciplinare sul piano comportamentale (duri i commenti dei media tedeschi dopo alcune bizze) inserendolo in un gruppo che sotto quest’aspetto suona come un violino. Dopodiché il tecnico lagunare spiegherà le sue intenzioni tattiche, ora che la sua richiesta di disporre di più qualità ha iniziato ad essere assecondata con un talento in grado di agire da regista, mezzala o alle spalle delle punte.

Una Champions

Il 23 agosto 2020 allo stadio Da Luz di Lisbona, Cuisance posava con la Champions League vinta dal Bayern Monaco battendo 1-0 il Paris Saint Germain. Un trionfo vissuto in panchina, dopo aver raccolto tre presenze da titolare e sei ingressi in Bundeliga e una nella Coppa di Germania stravinta da Lewandowski e compagni con conseguente triplete. Tutto insomma faceva presagire nel 2020/21 la vera esplosione, invece il tecnico Hansi Flick dopo avergli concesso 17′ in un 8-0 contro lo Shalke 04 ha dato l’ok alla cessione in prestito, concretizzatasi al Marsiglia. «Michaël vorrebbe giocare più spesso, all’Olympique continuerà il suo percorso e crescerà» aveva dichiarato il ds bavarese Brazzo Salihamidzic.

«Mi sento a mio agio ovunque in mezzo al campo» le parole del gioiellino di Strasburgo (dove è spesso tornato prestandosi a iniziative solidali per i poveri) al suo approdo agli ordini del portoghese Villas Boas che lo ha così descritto: «Ha forza, determinazione estrema e qualità tecnica eccezionale».

Apettative

Nazionale francese fino all’Under 20 (titolare con 2 gol e un assist al Mondiale 2019 in Polonia, terminato agli ottavi), in precedenza all’Europeo Under 17 era stato tra i migliori giocatori con l’olandese juventino De Ligt e il tedesco Havertz. Rientrato al Bayern la scorsa estate, in allenamento con una scivolata manda ko per due mesi il terzo portiere Ulrich; col nuovo allenatore Julian Nagelsmann il feeling non sboccia e si traduce in appena 56′ in campo (45′ con una rete in coppa nazionale), in più per il suo pensiero no-vax nel frattempo rivisto, tanto che a Venezia seguirà il percorso vaccinale come tutta la rosa arancioneroverde era stato accantonato dal Bayern con minaccia del taglio dello stipendio.

Il commento del suo precedente allenatore

Parlerò con il club e Michael le parole di Nagelsmann dopo avergli concesso l’esordio in campionato solo il 14 dicembre scorso È ovvio che ha bisogno di più tempo, ha giocato bene il suo ruolo contro lo Stoccarda (gara vinta 5-0, in campo al 78′ per Thomas Muller, ndr). Ha fatto diversi passaggi incredibili, se avesse ricevuto la palla avrebbe potuto segnare. Ha fatto bene il suo lavoro e dato una buona impressione. Ovviamente non ha abbastanza tempo per giocare ed evolversi come vorrebbe, quindi dobbiamo pensare e decidere cosa fare». La palla è ora al Venezia.