Chiusura per il torneo provinciale Bnl

Al Green Garden in palio il titolo di 4^ categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito pre-qualificazioni del Foro Italico. Kermesse diretta da Fabio Sapori con un centinaio di tennisti dove si è avvalso della collaborazione di Luana Luise e la supervisione di Matteo Rossetto. Nel corso delle premiazioni è intervenuto il patròn Fabio Sapori, che con nostalgia ed orgoglio sottolineava che essendo maestro di tennis anche lui, i vincitori sono stati tutti suoi allievi. E, come un profeta ad ampi gesti delle braccia “andate a divertirvi anche in ambito regionale”. Gongolante, Sapori si augura ancora dei successi da parte dei giocatori del suo club, ma soprattutto delle buone soddisfazioni per il suo cast di formatori capeggiato da Omar camporese ed Alessandro Arena.

Il maschile

Nel maschile tutto come da pronostico, i favoriti approdati alla finale, hanno dato spettacolo. Matteo Pasqual si è aggiudicato il titolo su Matteo Tonicello dello Sporting in due set. Partita durata soltanto nel primo set chiuso per 7/5, poi il maestro di casa affezionato ai Fabergè ne confezionava uno anche per Tonicello. Al terzo posto assoluto il giovane Lorenzo Di Giusto, al quarto Marco Zanon dell’Arca 974 di Spinea. Nel corso del draw maschile si sono distinti i 4.5 Stefano Buffa e Francesco Giuffrè; vari Non classificati che hanno esordito nella stagione 2022 con molte vittorie: Federico Medici del Mira, Luca Levorato della Polisportiva Bissuola e Nicola Bertolin del Dolo.

Il femminile

Nel femminile è un’affare tra compagne di allenamenti. L’under 16 Margherita Moretti e l’under 18 Maya Pitteri andato in favore della più giovane che a quanto si è visto in campo si è dimostarta più determinata. Punteggio inquivocabile quello di 6/2 6/0 col quale ha ribadito che la stagione 2022 sarà della Moretti nonostante il ranking da 4.2. Terze Anna Cella e Margherita Buscato. In evidenza nel corso del torneo rosa Chiara Valentini del Dolo e Carlotta Tagliati dello Scorzè.

I doppi





Nel doppio rosa Buscato e Cella si sono aggiudicate il torneo double vincendolo per 6/1 6/0 sulla coppia De Faveri-Tono. In quello maschile al primo posto Smerghetto-Pasqual che con 6/2 6/1 hanno messo al secondo posto Mihalich-Silvestri. Un doppio che potrebbe portarli lontano in ambito regionale.

Le finali regionali

Tutti quindi andranno a rappresentare il movimento tennistico veneziano alle finali regionali. Nel maschile saranno ospiti del Plebiscito a Padova, nel femminile dell’At Verona della città scaligera. Entreranno nel draw di terza categoria assieme a tutti gli altri finalisti e qualche terzo posto, per poter accedere poi in caso di vittoria in quello di seconda, e perché no potrebbero anche aggiudicarsi il main draw. Torneo lungo quello regionale che inizierà dal 19/3 al 08/04 e porta in dote 10.000 euro il singolare, 3.000 il doppio e per i migliori di 3^ categoria 880 euro.