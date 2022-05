Correre: un dono

Da sei anni ormai, si svolge questa corsa che parte da Vicenza e arriva in Piazza San Marco a Venezia: “IO DONO, LUI VI.VE”. Da quattro, anche Fidas Venezia ha preso parte all’evento in supporto e come punto ristoro per i runner che arrivano nel nostro comune. CORSA: che semplice scriverlo, forse meno percorrerla! Spinti da qualcosa di più grande, i ragazzi e ragazze che hanno partecipato e parteciperanno anche quest’anno, lasciano un segno che fa capire come piccoli gesti e l’unione, possano portare forza e speranza.Il dono del sangue: un dono prezioso! È per questo che corrono i Runner che partecipano. Lasciare un segno nei nostri territori per far conoscere Fidas e dimostrare che l’impegno può portare a grandi soddisfazioni. Negli ultimi anni ci siamo tutti resi conto di come le cose possano cambiare velocemente e senza preavviso. La prossimità delle date di questa corsa alla giornata mondiale del donatore di Sangue che si svolge il 14 Giugno, ci rende ancora più orgogliosi di partecipare come supporter a questo evento per noi importante.

Il racconto

Ciò che Lelio, uno dei runner, ci racconta, inizia così: “E’ nata tutta per una presa in giro grazie a Flavio Corà presidente di Fidas Vicenza. Io sono Lelio, un piccolo ultramaratoneta, 6 anni fa mi allenavo con dei ragazzi di Cavazzale, con noi c’erano Lorena e Cristina fortemente inserite nel gruppo Fidas di Cavazzale, Flavio chiese loro se gli andava di indossare delle canotte Fidas durante gli allenamenti così da portare in giro il nome del gruppo di donatori. Da li ho proposto di andare a Venezia a bere un caffè e fare delle foto in canotta da dare a Flavio. Tutti mi dissero di si! Andare a Venezia è sempre fantastico, lo è stato un po’ meno quando gli ho detto, “SI ma di corsa!” Da lì è iniziata questa nostra avventura, che ormai dura da 6 anni, si sono aggiunti molte persone ed altri gruppi, per citarne alcuni: Elena presidente di Fidas Thiene ed Alberto donatore di Fidas Dueville entrambi ultramaratoneti. In questi anni hanno partecipato molti runners che io ringrazio tutti perché hanno dato tanto. E’ stata svolta in vari modi, sia di giorno che di notte, da solo e con la mia adorabile Cinzietta che mi supporta in tutta la mia pazzia.

L’edizione di quest’anno

Quest’anno il nostro viaggio per portare in giro il dono di Fidas verranno :

RUNNER

Lelio, Alberto, Federico, Paolo, Loredana, Lisa, Davide, Elisa, Andrea,

Debora e Giulio

IN AUTO (CHE SI ALTERNERANNO IN STAFFETA)

Cinzia e Benedetta

IN BICI

Lisa, Tiziano, (Irene e Matteo da confermare)

FURGONE

Walter e Fabiola che ci seguiranno come degli angeli con cibo e bevande per i ristori ed i nostri borsoni per il cambio a Venezia.” Quest’anno la partenza dei runner sarà nel tardo pomeriggio del giorno 11 Giugno da Piazza dei Signori a Vicenza con arrivo previsto nella mattinata del 12 Giugno a Spinea, dove noi amici di Fidas Venezia saremo pronti ad accoglierli e accompagnarli fino alle colonne di Piazza San Marco per un festeggiamento collettivo. Noi di Fidas Venezia ringraziamo tutti i partecipanti e gli amici di Fidas Monticello Conte Otto.

Per Fidas Venezia ODV

Il Presidente

Renato De Gaspari