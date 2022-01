Covid, a rischio Inter-Venezia

Il Venezia FC ha comunicato che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra.

Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario.

Inter-Venezia è in programma sabato alle 18 a San Siro. Sarà Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, l’arbitro di Inter-Venezia, sfida valida per la quarta giornata di Serie A in programma sabato 22 gennaio alle 18 a San Siro.

Marchetti avrà come assistenti Lombardi e Dei Giudici. Il Quarto Uomo sarà Minelli. VAR dell’incontro Mazzoleni, assistente VAR Mastrodonato. L’ultimo precedente di Marchetti con i nerazzurri risale al 12 dicembre 2021, il successo in campionato per 4-0 contro il Cagliari.