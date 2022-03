Domani a Torino la SPES Mestre per la seconda giornata di campionato

La secondo giornata del campionato di Serie A di ginnastica vede ai blocchi di partenza il meglio della ginnastica Italiana farcita da stranieri di altissimo livello. La prima è andata all’altra squadra Veneta, la Corpo Libero Gymnastic Team, che ha superato di poco la Virtus Pasqualetti di Macerata ed i campioni d’Italia della Pro Patria Bustese. La prima è sempre la gara di rodaggio dove le squadre si presentano dopo il periodo di scarico e nelle condizioni fisiche di inizio stagione. La seconda, di solito, è la gara dove le squadre mettono in mostra il loro vero valore. Vedremo se la squadra Patavina riuscirà a confermare il buon risultato di Ancona e se le squadre rimaste nelle retrovie riusciranno a mettere in mostra il loro elevato tasso tecnico. Sarà anche la gara in cui vedremo un Ucraino ed un Russo gareggiare insieme cosa che, di questi tempi, ha un significato notevole. Nelle file della formazione di Ferrara ci sarà uno dei talenti del momento, l’ucraino Ilia Kovtun e nelle file della Romagna Team ci sarà il campione Russo Dalaloyan. Sono entrambi due campioni e daranno un bel segnale al mondo che li guarderà.

La SPES Mestre

A Torino ci sarà anche la SPES Mestre. La squadra guidata in panchina da GianMatteo Centazzo, non potrà contare anche questa volta dello Spagnolo Plata, vittima di un infortunio durante la prova di coppa del Mondo a Doha. Per la gara precedente, la positività al Covid dello spagnolo ha colto di sorpresa il team mestrino perché all’ultimo momento non è stato in grado di garantire tutte le salite agli attrezzi….l’esperienza è servita perché nel dubbio e per precauzione, Stefano Patron, Nicolò Mozzato, Gabriele Targhetta, Ernesto Iusuf Dirie e Riccardo Zorzan si sono allenati per gestire la gara anche senza lo Spagnolo…ed hanno avuto ragione. Non sarà una gara facile. L’apporto di Plata garantiva spessore ed elevato livello tecnico. Senza Plata la squadra perde in qualche attrezzo ma ha dalla sua l’orgoglio di presentare in gara 4 ginnasti di casa visto che il solo Zorzan proviene da Padova….segno della lungimiranza del tecnico Centazzo. La SPES entrerà in gara alle 14.30.