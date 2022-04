Domenica primo Maggio alle ore 10 inizia la griglia play off per salire in B2 per il team maschile del Green Garden di Mestre

Eseguito il sorteggio presso la sede del Comitato regionale Veneto e se la giocherà contro il team della Canottieri Padova. In caso di vittoria secondo turno il 15/5 per la pausa degli Internazionali d’Italia. A contrastarli nell’eventuale data in caso di vittoria la vincente tra Sandrigo e Vicenza. In caso di un passo falso nulla da temere c’è un’altra possibilità tra la vincente delle perdenti al primo turno. Il girone di serie C maschile nel quale c’erano i due team mestrini si è concluso così: 1° Green Garden 7 punti, 2° Circolo Tennis Vicenza 6 punti, 3° Tennis Club Mestre 4 punti, 4° Sporting Life Center di Vacil punti 2 e al quinto posto Tennis Club Pederobba punti 1. Green Garden e Tennis Vicenza ai play off.

Tc Mestre ancora in C

Tc Mestre rimane in serie C, ai play out Pederobba contro San Giovanni Lupatoto e Sporting Life Center di Vacil con i patavini del Plebiscito. Le vincenti di questi abbinamenti permangono nella serie C 2023 le perdenti retrocedono nella D1 2023.

I risultati femminili

Nel femminile questa la conclusione del Girone due: 1^ Scaligero A punti 8, 2^ Comunali Vicenza punti 5, 3^ Green Garden Mestre punti 4, 4^ Bassano punti 3, 5^ Tc Mestre punti -4. Alla luce di questi esiti Green Garden permane 2023 in serie C. Tennis Club Mestre il 15 Maggio giocherà in trasferta con le veronesi del Bardolino, in caso di vittoria, dovranno effettuare un altro incontro decisivo con la vincente Bassano-Villafranca previsto per il 29/5. In caso di sconfitta al primo o al secondo turno si spalancano le porte della D1 2023. In caso di vittoria nei due incontri permarranno nella C 2023.

La squadra maschile del Green Garden Mestre

Lukas JASTRAUNIG Austria 2.7 ‘89 Top ranking Atp 494; Jakub NICOD 2.3 2004 under 18 n°29 ITF Junior Repubblica Ceka; Marco RAMPAZZO 2.3 ‘95; Daniel BUFFA 2.6 2004; Giovanni ORSONI 2.7 ’95; Marcello BASSI 2.7 2002; Riccardo OPI 2.8 2002; Morgan Andres BORDON 2.8 2004.