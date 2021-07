Dopo Bestagno, Debora Carangelo: confermate entrambe in orogranata

Dopo Martina Bestagno, che ha rinnovato il contratto per le prossime due annate sportive e vestirà per la quinta stagione consecutiva la maglia orogranata, la Reyer ha confermato che è stato rinnovato l’accordo con Debora “Debby” Carangelo che vestirà i colori orogranata per la decima stagione consecutiva. Con 332 partite in nove anni Debora è la giocatrice con più presenze nella storia della Reyer.

Carangelo

Carangelo, nata a Maddaloni (CE) il 10 febbraio 1992, è arrivata all’Umana Reyer nella stagione 2012/13 ed è stata tra le protagoniste della crescita della prima squadra femminile che dalla A2 è arrivata sul tetto d’Italia conquistando lo storico scudetto insieme alla Supercoppa e alle finali di Eurocup e Coppa Italia. Con la maglia dell’Umana Reyer, “Debby” ha disputato 249 partite tra campionato, playoff, Coppa Italia e Supercoppa e 83 incontri europei tra EuroCup Women, Euroleague Women e Adriatic League: 332 partite complessive! Nell’ultima stagione di Serie A ha registrato 9.5 punti, 3.8 rimbalzi, 3,3 assist e 11.9 di valutazione media (la migliore in carriera in A1), tirando con il 55% da 2 e il 40% da tre.

Le dichiarazioni

«Dieci anni con una sola maglia sono una cosa rara e molto significativa per me – le parole di Carangelo – innanzitutto sono la testimonianza che sono apprezzata come giocatrice e come persona, sono davvero grata alla società per la stima che ha nei miei confronti»